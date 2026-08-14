Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 07 August 2026 to 13 August 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/08/2026
|
FR0013230612
|
2 315
|
17.0146
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/08/2026
|
FR0013230612
|
900
|
17.1000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
10/08/2026
|
FR0013230612
|
2 003
|
16.8952
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
10/08/2026
|
FR0013230612
|
600
|
16.8800
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/08/2026
|
FR0013230612
|
1 580
|
17.0172
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
11/08/2026
|
FR0013230612
|
212
|
17.1200
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/08/2026
|
FR0013230612
|
1 309
|
17.0798
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
12/08/2026
|
FR0013230612
|
800
|
17.0000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/08/2026
|
FR0013230612
|
1 044
|
17.0103
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
10 763
|
17.0009
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260814939009/en/
Tikehau Capital