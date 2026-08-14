Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 07 August 2026 to 13 August 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/08/2026

FR0013230612

2 315

17.0146

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/08/2026

FR0013230612

900

17.1000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

10/08/2026

FR0013230612

2 003

16.8952

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

10/08/2026

FR0013230612

600

16.8800

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

11/08/2026

FR0013230612

1 580

17.0172

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

11/08/2026

FR0013230612

212

17.1200

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/08/2026

FR0013230612

1 309

17.0798

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

12/08/2026

FR0013230612

800

17.0000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/08/2026

FR0013230612

1 044

17.0103

XPAR

 

 

 

TOTAL

10 763

17.0009

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260814939009/en/

Tikehau Capital

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