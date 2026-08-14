Trading-Chance Nucor: Einstiegschance per Limit?

Good to know about: Nucor

Die Nucor Corporation ist der größte Stahlproduzent Nordamerikas und nimmt auf dem weltweiten Stahllaufsteg eine absolute Vorreiterrolle ein. Durch ein hochgradig verteiltes Netz an Produktionsstätten liefert das Unternehmen rund ein Viertel des in den Vereinigten Staaten hergestellten Rohstahls und bedient eine extrem breite Palette an Industrie-, Bau- und Infrastrukturkunden. Seine Wurzeln reichen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, als der Betrieb zunächst als Automobilhersteller begann und sich nach mehreren Umstrukturierungen in den 1960er-Jahren grundlegend neu erfand. Der entscheidende historische Durchbruch gelang mit dem mutigen Umstieg auf sogenannte Elektrolichtbogenöfen und Minimühlen. Während die traditionelle Konkurrenz auf riesige, kapitalintensive Hochöfen setzte, verarbeitete der Newcomer vor allem Altmetall in kleineren, flexibleren Werken. Diese technologische Wende revolutionierte die gesamte Branche und legte das Fundament für die heutige Dominanz als größter Altmetall-Recycler des Kontinents.

Aus diesem innovativen Geschäftsmodell erwachsen erhebliche Vorteile, von denen das Unternehmen und seine Geldgeber nachhaltig profitieren. Die Verwendung von Elektrostahlwerken ermöglicht eine im Branchenvergleich beispiellose Flexibilität: Die Produktion kann bei Nachfragerückgängen rasch gedrosselt und bei steigendem Bedarf ebenso schnell wieder hochgefahren werden, ohne die extrem hohen Fixkosten klassischer Integrated Mills zu verursachen. Zudem verschafft die vertikale Integration über eigene Schrott- und Rohstoffnetzwerke eine starke Kontrolle über die Lieferkette. Ein weiterer Pluspunkt liegt in der vergleichsweise hervorragenden Dekarbonisierungsbilanz. Da der Schmelzprozess von Altmetall signifikant weniger Treibhausgase verursacht als die primäre Stahlerzeugung aus Eisenerz und Kohle, ist die Ausgangslage im Hinblick auf strenge Umweltauflagen und die Nachfrage nach grünem Stahl deutlich günstiger als bei vielen Mitbewerbern.

Gleichzeitig bringen die Zukunftsaussichten lukrative Chancen mit sich. Massives Investitionsprogramme für Infrastruktur, die Modernisierung von Stromnetzen sowie der Ausbau erneuerbarer Energien und lokaler Lieferketten im Zuge des Nearshorings erfordern gewaltige Mengen an Spezialstahl. Durch gezielte Erweiterungen des Produktportfolios in Richtung höherwertiger, margenstärkerer Stahlsorten und baunaher Komponenten gelingt es zunehmend, sich von einfachen Massenrohstoffen abzuheben.

Dennoch bleibt die Geschäftstätigkeit nicht frei von Risiken. Die Stahlbranche ist von Natur aus stark zyklisch und hängt eng von der allgemeinen Konjunktur, dem Bausektor und der Automobilproduktion ab. Globale Überkapazitäten, schwankende Preise für den Rohstoff Schrott sowie unvorhersehbare handelspolitische Entscheidungen wie Zölle oder Importbeschränkungen können die Gewinnspannen zeitweise spürbar belasten. Zudem treiben steigende Strom- und Energiepreise die Betriebskosten der Elektroöfen in die Höhe.

An der Börse spiegelt sich die führende Marktstellung in einer beeindruckenden Bewertung wider. Mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar gehört die Gesellschaft zu den wertvollsten Werkstoffkonzernen der Welt. Investoren schätzen dabei vor allem die außergewöhnliche Bilanzstärke, das solide Investment-Grade-Rating und die extrem disziplinierte Kapitalallokation. Das Wertpapier gilt als einer der verlässlichsten Dividendenzahler im Industriesektor, da die Ausschüttungen seit mehr als fünf Jahrzehnten ununterbrochen von Jahr zu Jahr angehoben werden. Diese Kombination aus technologischer Kosteneffizienz, ökologischem Vorsprung und verlässlicher Aktionärsrendite macht das Unternehmen zu einem zentralen Pfeiler des nordamerikanischen Industriesektors.

Scharfe Rallye seit 2020

Wenige kennen diese Aktie, doch sie ist ein absolutes Urgestein. Die Historie reicht an der Börse bis in die 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück. In der jüngeren Vergangenheit gab es zwei scharfe Rallye-Phasen. Die erste erstreckte sich von 2003 bis 2008, ehe es während der US-Häusermarkt-Krise zu einem Kursrutsch kam. Seit 2020 – der Corona-Pandemie – kennt der Kurs kein Halten mehr. Es hat sich ein immer steiler werdender Trend heraus gebildet. Der steile Trendkanal wurde dabei nun sogar nach oben durchstoßen.

Ein Einstieg bietet sich laut unserer Auffassung im Falle eines Pullbacks an die horizontalen Unterstützungslinien bei 214/15 und 251 US-Dollar an. Denn auch die Historie zeigt, dass auf die Rallye-Abschnitte stets Konsolidierungen folgten.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine Trading-Chance, bei der wir eher nicht auf dem derzeitigen Niveau zukaufen, sondern einen Rücksetzer abwarten würden. Da sich der Kurs sehr dynamisch bewegt, sollte man die Aktie stets im Blick haben oder gar mit Kauf-Limits arbeiten, die man in den Markt legt. Aufgrund der hohen Volatilität sollten Einsätze klein gehalten werden, um Risiken zu diskontieren. Ein passendes Produkt haben wir ausgesucht und stellen es nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Nucor

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 5,51 und die K.O.-Schwelle bei 194,224 USD. Bei einem aktuellen Preis von 272 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,43. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN7HGP.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 251 und 214/15 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Nucor

Basiswert Nucor WKN UN7HGP ISIN DE000UN7HGP3 Basispreis 194,224 USD K.O.-Schwelle 194,224 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,43 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.