14 août (Reuters) - ⁠Un feu de forêt attisé par des vents violents a atteint la ville touristique d'Omis, en Croatie, dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant des dizaines de blessés, ravageant des habitations et forçant environ 1.000 personnes à évacuer, ont indiqué vendredi les ‌pompiers et les autorités sanitaires.

Les flammes ont ravagé des habitations et des arbres sur plus de 1.000 hectares, teintant de rouge le ciel nocturne au-dessus d'Omis, ⁠une ville pittoresque ⁠située sur la côte dalmate, très prisée des touristes

Sur les trente-six personnes prises en charge par les services d'ambulance dans la ville de Split, située à environ 25 km au nord, 14 ont été hospitalisées et sept présentaient des blessures mettant leur vie en danger, ont indiqué les autorités sanitaires.

Des centres d'accueil d'urgence, ‌ouverts dans plusieurs villes sur le tronçon allant d'Omis ‌à Split, ont accueilli environ 1 000 personnes pendant la nuit.

"C'était un violent incendie, il a tout balayé sur son passage (...) les dégâts matériels sont considérables", a déclaré le ⁠chef des pompiers, Slavko Tucakovic.

L'incendie semblait s'être calmé vendredi matin et il n'y avait ‌plus de flammes apparentes, a-t-il ajouté. Une ⁠partie des pompiers et quatre avions ont été redéployés vers un autre incendie plus au sud, sur la péninsule de Peljesac, une zone boisée connue pour ses vignobles.

Le Premier ministre Andrej Plenkovic était en route pour Omis ‌en compagnie de plusieurs ministres du gouvernement, ⁠ont rapporté les médias locaux.

Pour lutter ⁠contre l'incendie, 286 pompiers, 90 véhicules d'intervention et quatre avions ont été mobilisés, a déclaré Slavko Tucakovic. Un tronçon d'une grande autoroute côtière a été fermé.

"Tout s'est embrasé en une seconde", a déclaré Goran Lović, propriétaire d’un café situé près du lieu où le feu s’est déclaré à Lokva Rogoznica, au journal Jutarnji List.

La chaleur et la sécheresse, que les scientifiques attribuent au changement climatique, ont créé des conditions idéales pour les feux de forêt à travers l'Europe ⁠cet été, notamment en France, en Espagne et en Grèce. Les Balkans ont également subi plusieurs vagues de chaleur.

(Rédigé par Antonis Pothitos; Version française Matthieu Huchet; édité par Benoit ‌Van Overstraeten)