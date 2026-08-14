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HSBC Continental Europe S.A., Germany

US-Arbeitsmarkt schwächelt und S&P 500® auf Allzeithoch - ntv Zertifikate 14.08.2026

HSBC · Uhr
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An der #Börse sorgen selbst schlechte Nachrichten für steigende Kurse. Genau das zeigt sich gerade in den #USA: Der #Arbeitsmarkt schwächelt - trotzdem erreicht der S&P 500® ein neues #Allzeithoch. Wie passt das zusammen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.

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