US-Arbeitsmarkt schwächelt und S&P 500® auf Allzeithoch - ntv Zertifikate 14.08.2026

An der #Börse sorgen selbst schlechte Nachrichten für steigende Kurse. Genau das zeigt sich gerade in den #USA: Der #Arbeitsmarkt schwächelt - trotzdem erreicht der S&P 500® ein neues #Allzeithoch. Wie passt das zusammen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.



► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6050BEvFxm

► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6051BEvFxW

► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6052BEvFxo

► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6053BEvFxU