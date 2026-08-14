US-Arbeitsmarkt schwächelt und S&P 500® auf Allzeithoch - ntv Zertifikate 14.08.2026
HSBC · Uhr
An der #Börse sorgen selbst schlechte Nachrichten für steigende Kurse. Genau das zeigt sich gerade in den #USA: Der #Arbeitsmarkt schwächelt - trotzdem erreicht der S&P 500® ein neues #Allzeithoch. Wie passt das zusammen? Darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Annchristin Jahnel von der #HSBC.
► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6050BEvFxm
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6051BEvFxW
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6052BEvFxo
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6053BEvFxU
Das könnte dich auch interessieren
Cisco liefert, mit der Aktie schwächer | Cerebras, Coherent unter Druck.gestern, 12:50 Uhr · Markus Koch
Plus-Analysen