Drei Fragen an Bernecker 14.08.2026

Von Trump geförderter Insiderhandel? Depot absichern? Delivery Hero?

onvista · Uhr
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Quelle: Bernecker
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Truth Social verkauft Echtzeit-Zugänge zu Trumps Posts. Ist das ein cleveres Geschäft oder schon vom Präsidenten geförderter Insiderhandel?

Die Investments der Trump-Familie stehen allesamt in spätestens 26 Monaten auf dem Prüfstand. Sowohl in der Sache als auch mit dem politischen Hintergrund. Lassen sich darauf brauchbare Investments begründen? Daran zweifle ich entschieden.

Die nächste Generation der Söhne und Schwiegersöhne wird versuchen, diese Geschäfte fortzuführen, aber der große Zampano geht dann in den Ruhestand. Wer will, spielt also bis dahin mit oder schaut zu.

Ist es jetzt an der Zeit, Gewinne im Depot abzusichern?

Bis zu neun Billionen US-Dollar stehen im Herbst im Feuer. Das ist das aktuelle Risiko für alle Marktwerte von Unternehmen in allen relevanten Märkten, ausgenommen China und Tokio. Die deutlich überkaufte Marktlage führt zwingend zu einer solchen Konsolidierung, wobei der Anstoß weniger von der Überbewertung einzelner Titel herkommt, sondern von einer wahrscheinlichen Krisenlage im Sektor der Finanzen.

Mithin: Wer sehr gute Gewinne in den Techs gemacht hat, kassiert diese Gewinne durch Verkauf. Neue Investments drängen sich nicht auf. Nur absolvierte Korrekturen sind ein möglicher neuer Kauf. Im Dax lieferte SAP dafür den besten Beleg in den letzten Tagen: Nach 55 Prozent Korrektur stieg die Aktie um 42 Prozent. Ein klassisches Comeback.

Uber will Delivery Hero für 41,50 Euro kaufen. Der Kurs notiert mit zehn Prozent Abschlag darunter. Ist das eine Chance?

Was Uber mit Delivery Hero vorhat, ist eine riskante, aber wahrscheinlich machbare Aufteilung des ganzen Portfolios von Delivery Hero durch umfangreiche Verkäufe. Übrig bleibt ein Kerngeschäft, womit Uber wahrscheinlich im Zusammenhang mit seinen bisherigen Kerngeschäften ein zweites Bein aufbaut.

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Aber: Der aktuelle Kurs mit rund 37,50 Euro liegt deutlich unter dem Übernahmeangebot von 41,50 Euro. Darin drückt sich das Misstrauen des Marktes aus. Kein Grund, investiert zu sein. Die spekulative Seite richtet sich auf die Summe aller möglichen Verkäufe der Beteiligungen, die den aktuellen Marktwert von circa 11,3 Milliarden Euro übersteigen könnte. Immerhin handelt es sich um mehr als 45 Beteiligungen weltweit.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Chart
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Einstellungen
D
DAX
SAP
Uber
Delivery Hero
D
DAX (Kursindex)
Delivery Hero (ADR)

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