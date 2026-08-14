Waldbrände in Europa - Evakuierungen in Deutschland, Frankreich, Kroatien

Hürtgenwald/Luglon, 14. Aug (Reuters) - Wegen ⁠schwerer Waldbrände haben am Freitag in mehreren europäischen Ländern Tausende Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Besonders betroffen war neben Frankreich und Kroatien auch der Westen Deutschlands, wo rund 1800 Einwohner in der Eifel vor den Flammen in Sicherheit gebracht wurden. Das Feuer im Hürtgenwald nahe der belgischen Grenze breite sich in Richtung des Ortes Gey aus, teilten die Behörden mit. Die Lage blieb zunächst angespannt. Waldbrände machten auch den Menschen in Großbritannien und Griechenland zu schaffen.

Die ‌Bewohner von Gey wurden am frühen Morgen aufgefordert, sich in eine als Notunterkunft eingerichtete Grundschule im Nachbarort Straß zu begeben. Sie sollten nur die wichtigsten Habseligkeiten, Ausweise und benötigte Medikamente mitnehmen. Einer der unkontrollierten Brandherde bewegte sich in der Nacht auf ein ehemaliges Munitionsdepot in ⁠Düren zu. Da in ⁠Teilen des Waldes nicht explodierte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, kam es den Einsatzkräften zufolge zu vereinzelten Detonationen. Dies erschwerte die Löscharbeiten auf der rund 300 Hektar großen Brandfläche. Zwei Räum- und Bergepanzer der Bundeswehr unterstützten die Feuerwehr, um Schneisen durch das unwegsame Gelände zu schlagen.

"Dieser Waldbrand droht die Menschen vor Ort hart zu treffen", schrieb die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Mona Neubaur auf der Plattform X. "Ich verstehe die Sorgen, die sich die Bewohnerinnen und Bewohner aktuell machen." Der betroffene Kreis richtete einen Krisenstab ein und stellte eine sogenannte Großschadenslage fest. In weiten Teilen Deutschlands ‌herrschen derzeit Trockenheit und eine hohe Brandgefahr. Für Freitag und Samstag wird zudem eine Hitzewelle ‌mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad erwartet.

EVAKUIERUNGEN IN FRANKREICH UND KROATIEN

Im Südwesten Frankreichs evakuierten die Behörden 525 Menschen aus dem Dorf Luglon. Das am Donnerstag ausgebrochene Feuer vernichtete rund 1100 Hektar Wald und rückte bis auf zwei Kilometer an das Ortszentrum heran, wie der Präfekt Gilles Clavreul am Freitag mitteilte. Rund 500 ⁠Feuerwehrleute und sechs Löschflugzeuge waren im Einsatz. Die Region leidet unter sehr hoher Hitze mit erwarteten Temperaturen von bis zu 36 Grad. Im Juli ‌hatten verheerende Brände in der nahegelegenen Bucht von Arcachon eine Fläche von ⁠mehr als 50.000 Hektar zerstört. Das entspricht in etwa der Wasserfläche des Bodensees.

Auch in Kroatien führte ein heftiger Waldbrand zu Massenevakuierungen. Nahe der Touristenstadt Omis an der Adriaküste mussten in der Nacht zum Freitag rund 1000 Menschen vor den Flammen fliehen. Starke Windböen hatten das Feuer bei Lokva Rogoznica angefacht und die Löscharbeiten erschwert, weshalb zudem ein Abschnitt einer wichtigen Küstenstraße gesperrt werden musste. ‌Feuerwehrchef Slavko Tucaković zufolge wüteten die Flammen auf einer Fläche von rund 1000 ⁠Hektar. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden 36 Menschen medizinisch versorgt, ⁠14 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden, sieben schwebten in Lebensgefahr.

BRÄNDE IN GRIECHENLAND UND GROSSBRITANNIEN

In Griechenland schlugen die Brände mitten in der Urlaubssaison ebenfalls auf den Tourismus durch. Auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki mussten am Donnerstag Hunderte Urlauber und Einwohner vor einem von starken Winden angefachten Waldbrand fliehen. In dem Küstenort Siviri wurden nach Angaben der Küstenwache mehr als 300 Menschen mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht, als die Flammen einen nahegelegenen Wald vernichteten und auf Ferienwohnungen übergriffen. Mehr als 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz, unterstützt von neun Löschflugzeugen und sieben Hubschraubern.

In Großbritannien meldeten Rettungskräfte am Donnerstag einen größeren Flächenbrand in Stourbridge in den West Midlands, rund 200 Kilometer nordwestlich von London. Das Feuer beschädigte sechs Gebäude, zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen oder hitzebedingte Beschwerden. Rund 60 Feuerwehrleute bekämpften den Brand.

Die anhaltende Trockenheit und Hitze in ⁠Europa begünstigen die Entstehung von Waldbränden, was Wissenschaftler vor allem auf den Klimawandel zurückführen. Nach einem feuchten Winter, der das Pflanzenwachstum förderte, trocknete die Vegetation während der jüngsten Hitzewellen rasch aus.

(Bericht von Andi Kranz, Friederike Heine, Alexander Ratz, Stephanie Lecocq und Antonis Pothitos. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)