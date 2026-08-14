Waldbrand bei Hürtgenwald - Krisenstab einberufen

dpa-AFX · Uhr
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HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Weil sich ein Waldbrand immer weiter auf die Gemeinde Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen zubewegt, ist der Krisenstab des Kreises Düren einberufen worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises der Deutschen Presse-Agentur. Der Krisenstab werde nun die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen besprechen. Am frühen Morgen hat die Evakuierung des Ortsteils Gey begonnen, in dem gut 1.800 Menschen leben./mgn/DP/zb

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