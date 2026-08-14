Waldbrand in der Eifel - 1800 Menschen evakuiert

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠14. Aug (Reuters) - Wegen eines Waldbrandes in der Eifel haben die Behörden am frühen Freitagmorgen die Evakuierung von rund 1800 ‌Menschen angeordnet. Die Bewohner des Ortes Gey in der Gemeinde Hürtgenwald nahe ⁠der ⁠belgischen Grenze wurden aufgefordert, ihre Häuser umgehend zu verlassen, teilte die Gemeinde gegen 4.00 Uhr mit. Als Notunterkunft sei eine Grundschule im Nachbarort ‌Straß eingerichtet worden. Die ‌Betroffenen wurden aufgerufen, nur die wichtigsten Habseligkeiten, Ausweise und notwendige Medikamente mitzunehmen.

Das Feuer ⁠war am Donnerstag in einem nahegelegenen ‌Wald ausgebrochen und hatte ⁠sich auf eine Fläche von rund 25 Hektar ausgebreitet. Feuerwehr und Rettungskräfte bekämpften die Flammen, zudem ‌wurde die ⁠Bundesstraße 399 gesperrt. In ⁠weiten Teilen Deutschlands herrschen derzeit Trockenheit und eine hohe Brandgefahr. Am Freitag und Samstag wird erneut eine Hitzewelle erwartet. Auch europaweit kam es nach einem feuchten Winter und anschließenden Hitzewellen zuletzt vermehrt zu Waldbränden.

(Bericht ⁠von Friederike Heine, Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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