Waldbrand in der Eifel - Rund 1800 Menschen evakuiert

Hürtgenwald, 14. ⁠Aug (Reuters) - Wegen eines Waldbrandes in der Eifel nahe der belgischen Grenze haben am Freitag rund 1800 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Das Feuer breite sich in Richtung des Ortes Gey in der Gemeinde Hürtgenwald aus, ‌teilten die Behörden mit. Die Bewohner wurden am frühen Morgen aufgefordert, sich in eine als Notunterkunft eingerichtete Grundschule im Nachbarort Straß ⁠zu begeben. ⁠Sie sollten zudem nur die wichtigsten Habseligkeiten, Ausweise und benötigte Medikamente mitnehmen.

Die Lage blieb am Freitag kritisch. Bürgermeister Stephan Cranen zufolge waren die Flammen am Vormittag noch rund 300 Meter von Gey entfernt, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) berichtete. Einer der unkontrollierten Brandherde habe in ‌der Nacht auf ein ehemaliges Munitionsdepot in ‌Düren übergegriffen. Da in Teilen des Waldes noch nicht explodierte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, kam es den Einsatzkräften zufolge zu vereinzelten Detonationen. ⁠Dies erschwerte die Löscharbeiten auf der mittlerweile rund 300 Hektar großen Brandfläche. ‌Zwei Räum- und Bergepanzer der ⁠Bundeswehr unterstützten die Feuerwehr, um Schneisen durch das unwegsame Gelände zu schlagen.

"Dieser Waldbrand droht die Menschen vor Ort hart zu treffen", schrieb die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Mona Neubaur auf der ‌Plattform X. "Ich verstehe die Sorgen, die ⁠sich die Bewohnerinnen und Bewohner ⁠aktuell machen." Nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei richtete der betroffene Kreis einen Krisenstab ein. Die Behörden stellten eine sogenannte Großschadenslage fest.

In weiten Teilen Deutschlands herrschen derzeit Trockenheit und eine hohe Brandgefahr. Am Freitag und Samstag wird erneut eine Hitzewelle mit Temperaturen von deutlich über 30 Grad erwartet. Auch in anderen Teilen Europas kam es nach einem feuchten Winter, der das Pflanzenwachstum begünstigte, und anschließenden ⁠Hitzewellen zuletzt vermehrt zu verheerenden Waldbränden.

(Bericht von Andi Kranz, Friederike Heine und Alexander Ratz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)