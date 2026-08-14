Westjordanland - Israel schickt Soldaten zum Schutz in palästinensische Häuser

Kusra, 14. ⁠Aug (Reuters) - Israelische Soldaten haben Stellungen in mehreren palästinensischen Wohnhäusern im Dorf Kusra im besetzten Westjordanland bezogen. Dies sagten am Donnerstag Einwohner und der Bürgermeister des Ortes, Abed al-Athem Wadi. Zuvor hatten jüdische ‌Siedler tagelang palästinensische Familien in ihren Häusern belagert. Dem Militär zufolge wurden die Truppen entsandt, um die Einwohner zu schützen ⁠und die ⁠Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die Soldaten hätten die Anweisung erhalten, dass die Bewohner in ihren Häusern bleiben sollten.

Die Belagerung hatte am Wochenende begonnen, als Siedler die Zufahrtsstraße zu drei Häusern sperrten, ein Zelt aufschlugen und die Strom- und Wasserversorgung unterbrachen. Nach Angaben ‌der Vereinten Nationen (UN) saßen rund 15 ‌Palästinenser, darunter zwei Kinder, ohne Wasser und Strom in den Gebäuden fest. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, verurteilte das Vorgehen der ⁠Siedler scharf. Die israelische Armee und die Polizei seien auf Bitten ‌der USA eingeschritten, um die "israelischen ⁠Terroristen" zu vertreiben, erklärte Huckabee. Das Verhalten der Verantwortlichen sei kriminell.

Das israelische Militär steht zunehmend unter Druck, illegale Landnahmen durch Siedler zu stoppen. Diese fühlen sich durch die ‌rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin ⁠Netanjahu bestärkt, die den Ausbau ⁠der Siedlungen im Westjordanland vorantreibt. In dem 1967 von Israel eroberten Gebiet leben zudem rund drei Millionen Palästinenser und etwa 500.000 jüdische Siedler. Nach Angaben der israelischen Organisation Peace Now gibt es im Westjordanland rund 146 Siedlungen sowie 390 kleinere Außenposten.

(Bericht von Ali Sawafta und Ismael Khader in Kusra, Pesha Magid und Mustafa Abu Ganeyeh in Jerusalem, geschrieben von ⁠Philipp KrachRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)