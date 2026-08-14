Wettlauf gegen die Flammen: Spanien rettet seine mittelalterlichen Könige

Barcelona, 14. ⁠Aug (Reuters) - Spanische Einsatzkräfte haben die sterblichen Überreste von drei Königen aus dem Mittelalter vor einem herannahenden Waldbrand gerettet. Die Flammen fraßen sich am Donnerstag immer näher an das fast ‌tausend Jahre alte Bergkloster San Juan de la Peña in der Region Aragón heran. Für die Behörden begann ⁠ein ⁠Wettlauf gegen die Zeit, denn in dem historischen Gemäuer ruhen die ersten drei Könige von Aragón, die im elften Jahrhundert herrschten.

Eine Spezialeinheit des Militärs habe sich als erste in die Gefahrenzone gewagt, sagte Mar Vaquero, die ‌Vizepräsidentin der nordöstlichen Region. Es sei ihnen ‌gelungen, wertvolle historische Gewänder zu bergen, bevor das Feuer sie zum Rückzug zwang. Gemeinsam mit Polizisten und Denkmalschützern gingen ⁠sie Vaquero zufolge ein zweites Mal in das bedrohte Kloster ‌und schafften es, die Särge ⁠der Könige sowie mehrere historische Gemälde aus dem Pantheon zu holen. "Eine unglaublich mutige Leistung", lobte Vaquero die Einsatzkräfte.

Die kostbare Fracht sei nun sicher im 80 ‌Kilometer entfernten Provinzmuseum von ⁠Huesca untergebracht, wo sie bleibe, ⁠bis die Gefahr vorüber ist. Das Feuer, angefacht durch Hitze und starke Winde, hat bereits über 9000 Hektar Land verwüstet und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Das Kloster selbst hatte Glück im Unglück: Am Freitagmorgen stand es noch unversehrt inmitten der verkohlten Landschaft.

(Bericht von Joan Faus, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)