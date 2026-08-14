Wirtschaft im Euroraum wächst um 0,4 Prozent - Spanien als Motor

Berlin, ⁠14. Aug (Reuters) - Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im Frühjahr trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni um 0,4 ‌Prozent zum Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. In den ⁠ersten ⁠drei Monaten des Jahres hatte das BIP stagniert.

Zu den Wachstumslokomotiven im Währungsraum zählt Spanien: Die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone schaffte ein Plus von 0,7 Prozent, wozu der boomende Tourismus beitrug. ‌Europas größte Volkswirtschaft Deutschland schaffte dagegen ‌nur ein Wachstum von 0,2 Prozent, ebenso wie Frankreich und Italien.

Durch den Iran-Krieg sind die Ölpreise ⁠weltweit gestiegen, was sich an den Zapfsäulen in Europa ‌bemerkbar machte. Benzin und ⁠Diesel verteuerten sich spürbar, was die Inflation nach oben trieb. Die Europäische Zentralbank hat darauf im Juni mit der ersten Zinserhöhung ‌seit drei Jahren reagiert. ⁠Im September könnte ein ⁠weiterer Schritt folgen.

Der Arbeitsmarkt in der Währungsunion zeigte sich unterdessen weitgehend stabil. Die Zahl der Erwerbstätigen erhöhte sich im zweiten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr. Das Wachstumstempo blieb damit im Vergleich zum Jahresbeginn unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte die Beschäftigung ⁠um 0,5 Prozent zu.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)