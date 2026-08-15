Altersvorsorgedepot: Garantiert sind nur geringe Renditen

„Die Renten sind sicher“, sagte Norbert Blühm stets, der einstige Arbeitsminister im Kabinett von Helmut Kohl in den 90er-Jahren, und führte damit die Bürger absehbar in die Irre. Schon damals war an der auf dem Kopf stehenden Alterspyramide abzulesen, dass der Generationenvertrag so nicht mehr funktionieren kann und das Rentenniveau abgesenkt werden muss.

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