Kolumne von Stefan Riße

Altersvorsorgedepot: Garantiert sind nur geringe Renditen

Acatis · Uhr

Das Altersvorsorgedepot kommt, und wieder dürften ähnliche Mechanismen wie bei der Riester-Rente dazu führen, dass die Rendite am Ende mickrig ausfällt. Was es nun braucht, ist mehr Aufklärung.

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Ein Rentner sitzt fassungslos vor einem Laptop.
Quelle: Adobe.com/gpointstudio
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„Die Renten sind sicher“, sagte Norbert Blühm stets, der einstige Arbeitsminister im Kabinett von Helmut Kohl in den 90er-Jahren, und führte damit die Bürger absehbar in die Irre. Schon damals war an der auf dem Kopf stehenden Alterspyramide abzulesen, dass der Generationenvertrag so nicht mehr funktionieren kann und das Rentenniveau abgesenkt werden muss.

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