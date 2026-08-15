Der Yen-Carry-Trade ist gefährlich, und gut für Bitcoin

Der Yen ist wieder dort angekommen, wo Japan ihn eigentlich nicht haben wollte. Nach der gemeinsamen Intervention der USA und Japans fiel der Yen zunächst deutlich zurück, doch inzwischen handelt der Wechselkurs erneut nahe der Marke von 160 Yen je Dollar. Ein beträchtlicher Teil der nach der Intervention erzielten Yen-Gewinne ist damit bereits wieder verschwunden.

Das zeigt das grundlegende Problem: Japan und die USA können den Markt kurzfristig besänftigen, aber sie können die ökonomischen Kräfte hinter der Yen-Schwäche nicht einfach wegintervenieren. Genau deshalb ist die Entwicklung auch für Bitcoin so interessant.

Denn Japan steht zunehmend vor der Wahl zwischen zwei unangenehmen Wegen – und einer davon könnte erhebliche neue Dollar-Liquidität in das globale Finanzsystem bringen.

Das Kernproblem: Der Yen braucht Unterstützung

Hinter der Yen-Schwäche steckt vor allem der enorme Renditeunterschied zwischen Japan und den USA. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen derzeit rund 4,7 Prozent ab, japanische Staatsanleihen lediglich knapp 2,8 Prozent. Bei kürzeren Laufzeiten ist das Gefälle ebenfalls erheblich.

Für Investoren entsteht daraus ein einfacher Anreiz: Sie verschulden sich günstig in Yen und investieren das Kapital anschließend in höher verzinste Dollar-Anlagen oder andere Risiko-Assets. Genau das ist der klassische Yen-Carry-Trade.

Solange dieses Geschäft attraktiv bleibt, entsteht struktureller Verkaufsdruck auf die japanische Währung. Kapital verlässt Japan, Yen werden verkauft und Dollar gekauft. Interventionen können diesen Prozess kurzfristig unterbrechen. Dauerhaft lösen können sie ihn nicht.

Die Bank of Japan kann die Entwicklung allerdings auch nicht unbegrenzt laufen lassen. Eine immer schwächere Währung verteuert Importe, insbesondere Energie, erhöht den Inflationsdruck und gefährdet zunehmend die Glaubwürdigkeit der japanischen Geldpolitik. Irgendwann muss Tokio den fundamentalen Anreiz hinter der Yen-Schwäche reduzieren. Aktuell liegen zwei Optionen auf dem Tisch.

Option eins: Die Bank of Japan zieht die geldpolitische Bremse

Der klassische Weg wäre klar. Die Bank of Japan erhöht die Zinsen weiter und reduziert gleichzeitig ihre massive Bilanz. Höhere japanische Renditen würden den Abstand zu den USA verkleinern und den Carry Trade weniger attraktiv machen.

Das Problem: Genau damit könnte Japan jenen Mechanismus auslösen, den die Märkte fürchten. Steigt der Yen schnell und werden japanische Anlagen wieder attraktiver, beginnen Investoren Carry Trades zurückzufahren. Dollar-Anlagen werden verkauft, Yen-Verbindlichkeiten geschlossen und Kapital nach Japan zurückgeführt.

Das betrifft nicht nur Aktien oder Kryptowährungen. Japan ist einer der größten ausländischen Besitzer amerikanischer Staatsanleihen. Eine größere Repatriierung japanischen Kapitals könnte daher zusätzlichen Verkaufsdruck auf den ohnehin angespannten US-Treasury-Markt bringen.

Das wäre für Washington ausgesprochen unangenehm. Die USA müssen enorme Haushaltsdefizite finanzieren und sind auf eine stabile Nachfrage nach ihren Staatsanleihen angewiesen. Steigen die Treasury-Renditen infolge größerer Verkäufe weiter, verteuert sich die Refinanzierung des gesamten amerikanischen Finanzsystems.

Eine aggressive geldpolitische Normalisierung in Japan könnte damit zwar den Yen retten – gleichzeitig aber den Carry Trade zu schnell auflösen und Druck auf globale Risikoanlagen sowie den amerikanischen Anleihemarkt erzeugen.

Option zwei: Die USA helfen Japan mit Dollar-Liquidität

Japan kann den Yen jedoch auch stützen, ohne seine US-Staatsanleihen am offenen Markt verkaufen zu müssen. Dafür braucht Tokio allerdings Dollar. Diese können über amerikanische Liquiditätsmechanismen bereitgestellt werden. Eine Möglichkeit wären umfangreichere Swap-Linien zwischen den Zentralbanken. Noch naheliegender ist jedoch die bereits existierende FIMA Repo Facility der Federal Reserve.

Über FIMA können ausländische Zentralbanken und Währungsbehörden ihre US-Staatsanleihen bei der Fed als Sicherheit hinterlegen und dafür Dollar-Liquidität erhalten. Japan müsste seine US-Anleihen also nicht verkaufen. Es könnte sie bei der Fed hinterlegen, Dollar erhalten, diese Dollar am Devisenmarkt verkaufen und dafür Yen kaufen. Das ist aus Sicht Washingtons äußerst attraktiv: Japan kann seine Währung verteidigen, ohne gleichzeitig Verkaufsdruck auf den US-Anleihemarkt auszuüben.

Und Japan hat dafür enorm viel Munition. Unter Einbeziehung der staatlichen Treasury-Bestände und zusätzlicher Bestände des japanischen Pensionssystems hält Japan mehr als eine Billionen Dollar an potenziell FIMA-fähigen US-Staatsanleihen. Goldman Sachs schätzt Japans gesamte Dollarreserven ebenfalls auf rund eine Billion Dollar und verweist ausdrücklich darauf, dass FIMA den Handlungsspielraum Tokios erheblich erweitert.

Aktuell ist die Nutzung von FIMA auf 60 Milliarden Dollar gekappt. Es steht theoretisch jedoch nichts im Wege, um diese Limitierung aufzuheben, wenn dadurch indirekt der US-Anleihemarkt vor größerem Schaden bewahrt bleiben könnte.

Warum das für Bitcoin bullisch wäre

Für Bitcoin als liquiditätssensitives Asset ergibt sich hier jedoch eine durchaus spannende Perspektive. Wenn Japan seine Treasuries nicht verkauft, sondern über die Fed gegen Dollar-Liquidität beleihen kann, entsteht zusätzliche Zentralbankliquidität, ohne dass gleichzeitig amerikanische Staatsanleihen auf den Markt geworfen werden müssen. Die Fed stellt Dollar bereit. Japan verkauft diese Dollar gegen Yen. Der US-Anleihemarkt wird geschont und die verfügbare Dollar-Liquidität im Finanzsystem steigt.

Genau dieses Umfeld ist grundsätzlich positiv für knappe monetäre Assets wie Bitcoin. Bitcoin reagiert besonders empfindlich auf Veränderungen der globalen Liquidität. Je mehr Liquidität im Finanzsystem vorhanden ist und je stärker Zentralbanken verhindern müssen, dass bedeutende Teile des Finanzsystems unter höheren Renditen oder Währungsturbulenzen zusammenbrechen, desto attraktiver wird ein Asset mit begrenztem Angebot.

Aus Sicht von Bitcoin wäre deshalb ausgerechnet eine Eskalation der japanischen Währungsprobleme potenziell bullisch – vorausgesetzt, die politische Antwort darauf besteht nicht in einer brutalen globalen Liquiditätsverknappung, sondern in einem größeren Dollar-Angebot.

Das Problem wird damit allerdings nicht gelöst

Langfristig bleibt das Bild jedoch ein unschönes für die globalen Finanzinfrastrukturen. FIMA, Swap-Linien und Deviseninterventionen können Japan Zeit kaufen. Sie verändern aber nicht die Ursache des Problems. Solange amerikanische Anlagen deutlich höhere Renditen bieten als japanische und solange Kapital in den USA attraktivere Investitionsmöglichkeiten findet, bleibt der Anreiz bestehen, Yen zu leihen und das Kapital ins Ausland zu schicken.

Japan kann gegen diesen Kapitalstrom intervenieren – dauerhaft besiegen kann es ihn nur, wenn sich die fundamentalen Bedingungen ändern. Entweder müssen die japanischen Renditen steigen, die amerikanischen Renditen fallen oder japanische Anlagen wieder deutlich attraktiver werden.

Bis dahin bleibt der Yen-Carry-Trade ein gewaltiger Hebel unter den globalen Finanzmärkten. Wird er abrupt zurückgedreht, drohen erhebliche Verwerfungen. Versuchen die USA und Japan dagegen, genau diese Verwerfungen durch zusätzliche Dollar-Liquidität zu verhindern oder zumindest auf ein aushaltbares Maß zu verlangsamen, könnte daraus das genaue Gegenteil entstehen: ein neues Liquiditätsprogramm, von dem Bitcoin langfristig erheblich profitieren könnte.

Denken Sie langfristig!

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