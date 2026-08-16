dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

'HB': Aerospacelab erhält Auftrag für viele Iris2-Satelliten - Verlierer Airbus

DÜSSELDORF - Das belgische Start-up Aerospacelab hat laut eines Presseberichts bei einem Auftrag fu?r den Bau des Großteils der Satelliten für das geplante Netzwerk Iris2 gegen Airbus durchgesetzt. Aerospacelab soll bis zu 264 der insgesamt 348 Satelliten bauen, wie das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf mit dem Vorgang vertrauten Personen schreibt. Der Auftragswert betrage mindestens 1,8 Milliarden Euro. Aus Deutschland sei zudem der Satellitenhersteller OHB an Bord, führt die Zeitung unter Berufung auf einer Bestätigung der EU weiter aus. Das SDax -Unternehmen werde die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind; Auftragswert wohl knapp einer Milliarde Euro. Airbus gehe aber nicht komplett leer aus.

Frankreich: Massive Flugausfälle bei EasyJet wegen Streiks

PARIS - Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals sind an diesem Wochenende zahlreiche Easyjet -Flüge in Frankreich ausgefallen. Französischen Medien zufolge wurden mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Auf der easyJet-Website waren am Samstag zahlreiche Verbindungen nicht mehr buchbar. Die Beschäftigten protestieren vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer Dienstpläne.

Negativer Pegelstand des Rheins in Düsseldorf

DÜSSELDORF - Das Niedrigwasser des Rheins hat in Düsseldorf einen historischen Tiefststand erreicht. Der Pegelstand sank erstmals in den Negativbereich, wie aus den aktuellen Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Am Sonntagmorgen ist demnach in Düsseldorf der Pegelstand auf minus 1 Zentimeter zurückgegangen.

ROUNDUP/Hurrikan 'Lala' vor Hawaii: Zehntausende ohne Strom

HONOLULU - Hurrikan "Lala" hat zerstörerische Winde und massive Niederschläge auf Hawaiis größte Insel Big Island gebracht. Bis zum Samstagabend (Ortszeit) waren dort mehr als 63.000 Stromkunden ohne Versorgung, gemeinsame mit den Nachbarinseln Maui und Oahu waren es knapp 100.000, wie Daten der US-Webseite Poweroutage.us zeigten. Örtliche Medien berichteten auf der Insel mit rund 200.000 Einwohnern von umgestürzten Bäumen, Straßensperren und heftigen Überschwemmungen.

Bürgerinitiativen gegen Schnellstrecke Hannover-Hamburg

SALZHAUSEN - Gegen eine Schnellstrecke der Bahn von Hamburg nach Hannover entlang der A7 haben Bürgerinitiativen in Salzhausen im Landkreis Harburg demonstriert. Unter dem Motto "Wir wählen Alpha-E - Gemeinsam auf dem richtigen Gleis" will die Veranstaltung ein Zeichen für den Ausbau der Bestandsstrecken setzen. Nach Polizeiangaben waren rund 500 Menschen vor Ort, die Organisatoren sprachen von gut 1000 Teilnehmern.

Nach Ätna-Ausbruch: Flugbetrieb wieder weitgehend normal

CATANIA - Nach den erheblichen Einschränkungen wegen des Ausbruchs des Vulkans Ätna läuft der Flugbetrieb am Flughafen von Catania inzwischen wieder weitgehend normal. Auf der Webseite des Airports auf der Mittelmeerinsel Sizilien werden nur noch wenige Flüge als gestrichen angezeigt. Die meisten Ankünfte und Abflüge finden demnach wieder geplant statt.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: SPD macht Druck für besseren Hitzeschutz im Grundgesetz -Neuer Bahnhof nahe Tesla startet verspätet - Kritik an Bahn -Wero kaum bekannt: Deutsche nutzen Paypal-Alternative selten -Amazon-Gründer Bezos steigt beim FC Liverpool ein

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis