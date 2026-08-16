EQS-News: Ajax verabschiedet Godts in Paris mit einer stilvollen Botschaft: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS (Wortspiel mit Godts' Nachnamen und dem englischen „young gods" - „junge Götter" - sowie mit Ajax' Botschaft, dass die Zukunft der Jugend gehört)

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Ajax verabschiedet Godts in Paris mit einer stilvollen Botschaft: THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS (Wortspiel mit Godts' Nachnamen und dem englischen „young gods" - „junge Götter" - sowie mit Ajax' Botschaft, dass die Zukunft der Jugend gehört)



16.08.2026 / 16:00 CET/CEST

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PARIS, 16. August 2026 /PRNewswire/ -- Ajax verabschiedet Godts in Paris mit einer stilvollen Botschaft:

THE FUTURE BELONGS TO YOUNG GODTS

The banner Ajax placed along the Seine.

Gestern wurde bekannt, dass Mika Godts Ajax verlässt und zu Paris Saint-Germain wechselt. Der Flügelspieler durchlief die Ajax-Jugendakademie und verlässt den Verein nun für eine Ablösesumme von 55 Millionen Euro, was einen Saisonrekord in der niederländischen „Eredivisie" darstellt.

Ajax verabschiedete Godts stilvoll und enthüllte im Herzen von Paris ein riesiges Transparent. Mit dieser Geste wünschte ihm der Verein alles Gute in Paris und machte dabei eines ganz deutlich: Die Jugend ist die Zukunft – eine Philosophie, die Ajax seit über 125 Jahren verkörpert.

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