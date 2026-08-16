Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden
onvista · Uhr
Die Börsen haben erneut eine starke Woche hinter sich. Einige Indikatoren stimmen jedoch nachdenklich. Außerdem zeigt die Kursreaktion bei drei Hyperscalern, warum der Markt in der KI-Rally immer stärker unterscheidet.
Quelle: Adobe.com/Romanslavik.com
Nach den turbulenten Wochen mit Kriegsangst, Ölschock und dem Ausverkauf in der Technologie war diese Handelswoche fast schon eine Wohltat, auch wenn sie mich zugleich ein wenig nachdenklich stimmt.
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