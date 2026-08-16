Wochenausblick: Unternehmenszahlen, Fed-Protokoll und Einkaufsmanagerindizes im Fokus
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
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|Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Zum Start in die neue Börsenwoche richtet sich der Blick zunächst nach China. Mit den Einzelhandelsumsätzen, der Industrieproduktion sowie den Anlageinvestitionen werden gleich mehrere wichtige Kennzahlen zur Binnenkonjunktur und zur wirtschaftlichen Aktivität veröffentlicht. Die Daten geben einen Hinweis darauf, wie sich Konsum und industrielle Dynamik in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entwickeln. In den USA folgen mit dem Empire-State-Index sowie dem NAHB-Wohnungsmarktindex zwei Frühindikatoren, die Rückschlüsse auf die Lage im verarbeitenden Gewerbe und am Immobilienmarkt zulassen.
Dienstag:
Am Dienstag stehen insbesondere US-Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Die Import- und Exportpreise liefern Hinweise auf die Preisentwicklung im Außenhandel. Daneben geben Baubeginne, Baugenehmigungen und schwebende Hausverkäufe einen aktuellen Einblick in die Lage am amerikanischen Immobilienmarkt. Mit Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung folgen wichtige Kennzahlen zur Dynamik des produzierenden Gewerbes. Aus Großbritannien werden zudem aktuelle Arbeitsmarktdaten erwartet. Unternehmensseitig stehen die Jahreszahlen der BHP Group im Fokus. Der weltweit tätige Rohstoffkonzern liefert damit wichtige Impulse für die Einschätzung der Nachfrageentwicklung in den Bereichen Eisenerz, Kupfer und weiteren Industriemetallen. Daneben veröffentlicht Klarna seine Zahlen für das zweite Quartal. Ergänzt wird der Unternehmenskalender durch die Quartalszahlen von Home Depot.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte steht die Geldpolitik in den USA im Mittelpunkt. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung und gewährt damit tiefere Einblicke in die Diskussion um Inflation, Wachstum und den weiteren Zinskurs. Bereits zuvor werden in der Eurozone die endgültigen Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht, die Rückschlüsse auf den aktuellen Inflationstrend zulassen. Zusätzlich werden für die Eurozone die Leistungsbilanz der Europäischen Zentralbank sowie in Großbritannien die Verbraucherpreise veröffentlicht. Unternehmensseitig geben unter anderem der Halbleiterkonzern Analog Devices und Heidelberger Druckmaschinen Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung.
Donnerstag:
Am Donnerstag folgt mit den deutschen Erzeugerpreisen ein weiterer wichtiger Inflationsindikator. In den USA liefern der Philadelphia-Fed-Index und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung einen aktuellen Hinweis auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Zustand des Arbeitsmarktes. Ergänzt wird dies durch den amerikanischen Frühindikator Leading Economic Index, LEI, der ein Stimmungsbild für die weitere Konjunkturentwicklung vermittelt. Auf Unternehmensseite stehen mit Walmart, Deere & Co. und CTS Eventim drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen im Fokus, die ihre Geschäftszahlen vorlegen.
Freitag:
Zum Abschluss der Handelswoche rücken die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Frankreich, Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA in den Vordergrund. Die Umfragen unter Einkaufsmanagern geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor und erlauben damit einen direkten Vergleich der wirtschaftlichen Dynamik in den wichtigsten Industrieregionen. Zusätzlich wird für die Eurozone das vorläufige Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Unternehmensseitig stehen am Freitag derzeit keine besonders hervorgehobenen Berichtstermine im Fokus.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
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