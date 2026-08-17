AKTIE IM FOKUS: Nike auf Zwölfjahrestief - UBS: Weiter fallende Sneaker-Preise

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nike sind am Montag nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren abgerutscht. Zuletzt notierten die Papiere des Sportartikelkonzerns 4,2 Prozent im Minus bei 39,04 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial . Für das laufende Jahr steht bereits ein Verlust von gut 38 Prozent zu Buche.

Als Belastungsfaktor für den Aktienkurs nannten Marktbeobachter eine kritische Einschätzung der schweizerischen Großbank UBS. Demnach seien die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli um rund drei Prozent gesunken. Dies sei der dritte Monat in Folge mit einem Preisrückgang, betonte UBS-Analyst Jay Sole./edh/he