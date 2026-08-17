AKTIE IM FOKUS: OHB erholt nach Bericht zum europäischen Satellitennetzwerk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des SDax-Neulings OHB sind am Montagmorgen nach einem "Handelsblatt"-Bericht vom Wochenende in Gang gekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Entwicklers von Raumfahrtsystemen um rund 6 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag auf 275 Euro. Damit setzten sie sich von ihren 200-Tage-Linien ab auf das höchste Niveau seit Anfang Juli.

Das Stichwort Raumfahrt stößt am Markt aktuell wieder auf ähnlich viel Interesse wie der KI-Boom. Im Zuge des Börsengangs des US-Konzerns SpaceX geriet der Sektor stärker in den Fokus.

Für Aufmerksamkeit sorgte nun der "Handelsblatt"-Bericht über das europäische Satellitennetzwerk Iris2, in dem es neben dem privaten belgischen Unternehmen Aerospacelab auch um OHB ging.

"Das Bremer Unternehmen wird die 18 sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer sind", so das "Handelsblatt". "Der Auftragswert dürfte bei knapp einer Milliarde Euro liegen."/ag/mis