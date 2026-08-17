ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für SMA Solar auf 77 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge stützten den Ausblick des Wechselrichterherstellers, schrieb Olivia Pulvermacher am Montag./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

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Deutsche Bank
SMA Solar

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