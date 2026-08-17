ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

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