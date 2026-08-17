ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 210 Dollar

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. John C. Hodulik geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass das Raketenprogramm Starship mittelfristig das Satellitennetzwerk Starlink massiv stärken und für das Unternehmen einen erheblichen Mehrwert schaffen wird. Einen Wendepunkt beim Wachstum erwartet er, sobald genügend V3-Satelliten verfügbar sind, um damit stationäres Breitband-Internet betreiben zu können./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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