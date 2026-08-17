Anteil junger Menschen ohne Job oder Ausbildung steigt auf zehn Prozent

Berlin, 17. Aug (Reuters) - ⁠Einem wachsenden Teil junger Leute gelingt der Übergang von Schule in Ausbildung und Arbeit nicht mehr. Jeder zehnte 20- bis 24-Jährige in Deutschland war 2025 weder erwerbstätig noch in einer Ausbildung, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 2022 ‌lag er noch bei 8,8 Prozent.

Trotzdem ist die Quote im europäischen Vergleich niedrig. Im Durchschnitt der 27 EU-Staaten lag der Anteil der betroffenen 20- bis 24-Jährigen bei 12,9 Prozent. ⁠Diese Gruppe wird ⁠international als NEETs bezeichnet ("Not in Employment, Education or Training" - Nicht in Ausbildung, Weiterbildung oder Beschäftigung). Am niedrigsten war der Anteil in den Niederlanden mit 5,6 Prozent, Schweden (7,3 Prozent) und Tschechien (7,6 Prozent). Am höchsten war er in Rumänien mit 22,8 Prozent, Bulgarien (17,3 Prozent) und Frankreich (16,2 Prozent). Für Luxemburg liegen keine aktuellen Daten vor.

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung spricht ‌von einer besorgniserregenden Entwicklung in Deutschland. "Für die Jugendlichen und jungen ‌Erwachsenen bedeutet dies eine unsichere Zukunftsperspektive und eine höchstwahrscheinlich sehr holprige Erwerbskarriere", sagte die wissenschaftliche WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch. "Für den deutschen Arbeitsmarkt bedeutet es, dass wichtige Fachkräfte verloren gehen." Notwendig seien dringend mehr gute ⁠Ausbildungsangebote und Unterstützung, damit Jugendliche und junge Erwachsene den Weg in die Ausbildung und dann in ‌den Arbeitsmarkt erfolgreich meistern könnten. Eine echte Ausbildungsgarantie ⁠sei dafür ein wichtiger Schritt. "Dafür müssten die bestehenden Regelungen allerdings ausgebaut und weiterentwickelt werden", sagte Kohlrausch.

UNEINHEITLICHES BILD

In Deutschland sind junge Frauen mit 10,5 Prozent etwas häufiger betroffen als junge Männer mit 9,6 Prozent. Dieser Unterschied zeigt sich auch im EU-Schnitt. Ein ‌uneinheitliches Bild ergibt sich beim Vergleich von ⁠Stadt und Land. Während in Deutschland junge Menschen ⁠in größeren Städten (10,6 Prozent) häufiger ohne Job oder Ausbildung sind als in ländlichen Gebieten (7,9 Prozent), ist es in der EU insgesamt umgekehrt. Dort sind junge Menschen in ländlichen Regionen mit 15,4 Prozent deutlich häufiger betroffen.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Statistiker verwiesen auf den nationalen Bildungsbericht für das Jahr 2024, demzufolge 25 Prozent der Betroffenen in Deutschland als arbeitssuchend galten. Die große Mehrheit von 66 Prozent stand dem Arbeitsmarkt jedoch nicht zur Verfügung. Als Gründe dafür wurden am häufigsten Betreuungspflichten (20 Prozent) und gesundheitliche Einschränkungen (18 Prozent) genannt. Weitere 17 ⁠Prozent suchten aus bildungsbezogenen Gründen keine Arbeit - etwa weil sie auf einen Studien- oder Ausbildungsplatz warteten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)