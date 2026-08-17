APA ots news: Keimfalle Smartphone: Drei startet am 17. August kostenloses...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

APA ots news: Keimfalle Smartphone: Drei startet am 17. August kostenloses HandySpa.

Wien (APA-ots) - Smartphones begleiten uns praktisch rund um die Uhr:  
beim 
Telefonieren, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Essen, im Büro 
oder zu Hause. Was viele nicht wissen: Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass sich auf Mobiltelefonen unzählige Bakterien und andere 
Mikroorganismen ansammeln. Forschende bezeichnen Smartphones deshalb 
sogar als potenzielle "mikrobielle Plattformen" beziehungsweise 
Keimreservoire. 

Drei bietet deshalb ab 17. August in 39 Drei Shops einen 
besonderen Service an: die kostenlose Smartphone-Reinigung in einer 
UV-Reinigungsbox. Das sogenannte "HandySpa" entfernt Viren und Keime, 
dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller 
Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung. Reservierungen sind nicht 
erforderlich. 
Mehr auf www.drei.at/HandySpa . 

Zwtl.: Smartphones sammeln Keime des Alltags. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Mobiltelefone regelmäßig mit 
unterschiedlichen Mikroorganismen belastet sind. In einer 2024 
veröffentlichten Studie wurden auf rund 61 Prozent der untersuchten 
Smartphones Mikroorganismen nachgewiesen. Gefunden wurden unter 
anderem Staphylokokken, Streptokokken, Pilze und E.-coli-Bakterien. ( 
International Journal of Biomedical and Clinical Research 2024 Volume 
1, Issue 4 https://short-url.cc/1ByX4 ) 

Eine umfassende wissenschaftliche Recherche kommt zum Ergebnis, 
dass Smartphones eine Vielzahl von Mikroorganismen beherbergen können 
und eine regelmäßige Reinigung beziehungsweise Desinfektion die 
Keimbelastung deutlich reduzieren kann. ( Nature, 2022 
Mobile phones are hazardous microbial platforms warranting robust 
public health and biosecurity protocols. https://short-url.cc/1ByXL ) 

"Das Smartphone ist unser wichtigster Begleiter und quasi ständig 
dabei. Obwohl wir es täglich dutzende Male nutzen, reinigen wir es 
meist deutlich seltener als andere Gegenstände unseres Alltags. Mit 
dem HandySpa in 39 Drei Shops bieten wir Kund:innen aller Betreiber 
ein kostenloses, neues Service, mit dem wir das Bewusstsein für 
Gerätehygiene stärken", meint Drei CCO Günter Lischka . 

Das HandySpa sorgt für Desinfektion und Sterilisation von Handys 
via UV Reinigungsbox und ist keine einfache "Handywaschanlage". 
Insofern liegt es auch weiterhin an Kund:innen, Ketchup-Flecken am 
Bildschirm oder Krümel aus dem Steckplatz selbst zu beseitigen. 
HnadySpas in 39 Drei Shops in ganz Österreich öffnen am 17. August 
2026 für Kund:innen aller Betreiber ihre "Pforten". Infos und 
Adressen findet man auf www.drei.at/HandySpa 

Zwtl.: Auf einen Blick: 

(Stand: August 2026) 

- Anlass: HandySpa als neuer Service in Drei Shops 

- Start: ab 17. August 2026 

- Eckpunkte: Drei bietet in 39 ausgewählten Drei Shops in ganz 
Österreich ab 17. August das sog. "HandySpa" in Form einer UV- 
Reinigungsbox an, die Viren und Bakterien auf Handys entfernt. Der 
Service dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller 
Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung. 

- Warum ist die Reinigung von Handys in einer UV-Box empfehlenswert? 
Smartphones begleiten deren Besitzer rund um die Uhr und beherbergen 
häufig unzählige Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen. 
Mithilfe des sog. "HandySpas" werden Endgeräte innerhalb weniger 
Minuten von Viren und Keimen gereinigt. 

- Werden im HandySpa von Drei Smartphones auch äußerlich gereinigt? 
Nein, es erfolgt nur eine Reinigung von Viren und Bakterien. Die 
äußerliche Reinigung von Schmutz und Speiseresten ist auch weiterhin 
Aufgabe der Handybesitzer. 

- Für die Nutzung von HandySpas ist keine Reservierung erforderlich. 

- Mehr Infos bzw. die Adressen der 39 Drei Shops, die ein HandySpa 
anbieten, findet man auf www.drei.at/HandySpa 

- Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH 

Zwtl.: Über Drei. 

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen 
von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der 
Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei 
erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom- 
Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, 
Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. 
Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber 
und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen 
verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in 
Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0051    2026-08-17/11:26
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Garantiert ist nur eine geringe Rendite15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen