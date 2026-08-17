Buffett kauft Google. Nvidia investiert in SpaceX.

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Die Wall Street startet uneinheitlich in die neue Woche, wobei der Nasdaq mit einem Plus führt, während der Dow Jones nachgibt. Im Tech-Sektor richtet sich der Blick erneut auf den gigantischen Kapitalbedarf des KI-Booms. Nvidia reduziert zwar die direkte Absicherung für das geplante OpenAI-Rechenzentrum in Ohio von ursprünglich 250 auf rund 120 Milliarden US-Dollar, könnte über die Finanzierung von Chipkäufen aber weitere rund 350 Milliarden US-Dollar bereitstellen und damit insgesamt weiterhin für bis zu 470 Milliarden US-Dollar im Risiko stehen. Gleichzeitig erwägt Nvidia eine Investition von bis zu 3 Milliarden US-Dollar in den Rechenzentrumsentwickler SB Energy. Für Aufmerksamkeit sorgt außerdem Berkshire Hathaway, das seine Beteiligung an Google um fast 50 Millionen Aktien auf rund 106 Millionen Aktien erhöht hat, aktuell etwa 36 Milliarden US-Dollar wert und damit inzwischen die drittgrößte Aktienposition des Konzerns hinter Apple und American Express. PayPal profitiert von Berichten über Übernahmegespräche mit Stripe und Advent International, nachdem ein erstes Angebot von 60,50 US-Dollar je Aktie offenbar als zu niedrig abgelehnt wurde, während Piper Sandler das Kursziel auf 59 US-Dollar erhöht. Positiv bleibt auch die Stimmung bei Cybersecurity: Wells Fargo stuft Okta hoch und sieht eine zunehmende KI-getriebene Nachfrage, während die Kursziele für Palo Alto Networks, CrowdStrike und Zscaler angehoben werden. Belastend wirkt dagegen der Ölpreis, Brent steigt auf rund 89 US-Dollar, nachdem sich das Verhältnis zwischen den USA und Iran zuletzt wieder verschlechtert hat.



00:00 Intro

00:24 Überblick: Renditen steigen weiter

02:26 Ölpreis | Iran: USA verschärft Restriktionen

04:01 Wirtschaftsdaten China & Japan | Jackson Hole Tagung

07:23 Meldung: Aktive Fonds schwach | 13F Filings: Berkshire Hethaway

10:20 Meldungen: Google | Nvidia | Apple | Anthropic | OpenAI | Broadcom

15:40 Übernahmestorys: PayPal & Stripe | Workday & Silverlake | Analysten

19:22 Meldungen: Teslas fliegender Roadster

20:07 Analysten: Riot Platforms | Walmart | Intuit | Okta



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