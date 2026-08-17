Dax-Anleger trotz Pattsituation in Nahost gelassen

Frankfurt, 17. ⁠Aug (Reuters) - Trotz der Pattsituation im US-Iran-Konflikt zeigt sich der Dax zum Wochenstart weitgehend stabil. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 26.490,30 Punkten. ‌In der vergangenen Woche hatte er nach einer Reihe wichtiger Konzernbilanzen und Konjunkturdaten um rund ein halbes Prozent ⁠zugelegt. "Inflation, Erzeugerpreise ⁠und Einzelhandelsumsätze sind verarbeitet - jetzt kann der Markt die vielen neuen Informationen erst einmal sortieren und auf den nächsten Impuls warten", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

Die Börsianer blickten zugleich weiter auf die Lage ‌im Nahen Osten. Der Schiffsverkehr durch ‌die für Energietransporte wichtige Straße von Hormus hat sich am Wochenende erneut verlangsamt. Trotzdem lagen die Preise für die ⁠Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI jeweils etwas niedriger bei 88,45 ‌und 81,83 Dollar je Fass (159 ⁠Liter). "Anleger setzen darauf, dass aus politischen Gründen vor den Zwischenwahlen in den USA weder eine neue Eskalation in Nahost noch eine Zinsanhebung der amerikanischen ‌Notenbank droht", erläuterte Jochen Stanzl, ⁠Chefanalyst der Consorsbank.

Der Zinsoptimismus der ⁠Anleger stützte Aktien aus dem Technologiesektor. Die Titel von Infineon, Aixtron, Jenoptik, Suss Microtec und Siltronic legten um zwei bis vier Prozent zu. Die größten Gewinner im MDax waren die Aktien von Salzgitter, die nach einer Kaufempfehlung der Bank of America um mehr als 5,5 Prozent stiegen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)