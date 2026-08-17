DAX behauptet sich zum Start, Nikkei überzeugt mit Kursplus

Der DAX gibt zum Wochenauftakt leicht nach. Der Euro Stoxx 50 kann dagegen moderate Gewinne verbuchen. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ein uneinheitliches Bild ab. Während der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq 100 zulegen, notiert der Dow Jones leicht im Minus. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus steht heute die japanische Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal annualisiert lediglich um 1,1 Prozent zu und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Belastend wirkten schwache Unternehmensinvestitionen und eine verhaltene Konsumnachfrage. Als Ursache werden unter anderem die wirtschaftlichen Folgen des Nahostkonflikts und höhere Energiekosten genannt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt SFC Energy in den Mittelpunkt. Die Aktie zählt nach den vorgelegten Quartalszahlen zu den auffälligeren Titeln im Handel. Rückenwind kommt von den jüngsten Geschäftszahlen, die laut Berenberg die Erwartungen übertroffen haben. Der Brennstoffzellen-Spezialist profitierte von einer starken operativen Entwicklung und einer angehobenen Jahresprognose. Zudem sieht die Bank weiteres Potenzial, da die aktualisierten Unternehmensziele weiterhin konservativ erscheinen.

Ebenfalls gefragt ist OHB. Der Raumfahrtkonzern profitiert von Berichten über das europäische Satellitennetzwerk Iris2. Demnach soll OHB an der Herstellung von Satelliten beteiligt sein. Das damit verbundene Auftragsvolumen könnte sich auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag belaufen und sorgt für neue Fantasie im Kurs. Die Aktie zählt damit zu den stärksten Werten im vorbörslichen Handel.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bull UN636A 40,08 22446,322574 Punkte 6,59 Open End Nasdaq-100® Bear UN7B8K 12,01 31552,861726 Punkte 21,51 Open End DAX® Bear UG35NB 5,11 26931,319185 Punkte 51,70 Open End X-DAX® Bear UG66L5 11,94 27617,906792 Punkte 22,19 Open End DAX® Bear UG66LL 13,35 27746,224418 Punkte 19,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UR13BU 1,02 222,00 EUR 4,80 17.03.2027 Rheinmetall AG Call UR0V4S 1,85 1260,00 EUR 3,64 16.06.2027 Eli Lilly & Co Call UN9UML 0,32 1450,00 USD 7,97 13.01.2027 Microsoft Corp. Call UN48D2 6,45 420,00 USD 6,04 16.09.2026 Rocket Lab USA Inc. Call UR13PC 0,74 80,00 EUR 5,26 14.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN9J08 23,06 25393,825653 Punkte 25 Open End S&P 500® Long UG4YEA 62,71 6924,453026 Punkte 9 Open End Tesla, Inc. Short UR0YEZ 17,89 513,446916 USD 2 Open End Rheinmetall AG Long UR0SM6 33,86 962,219165 EUR 5 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,12 35055,208442 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 10:15 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.