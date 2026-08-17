Dax dürfte leicht im Plus starten – gute Vorgaben aus Asien

Der Dax dürfte etwas stärker in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 26.504 Punkte.

Am vergangenen Mittwoch hatte er mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Über die Woche gesehen legte er dennoch knapp ein halbes Prozent auf 26.440 Punkte zu. Der Iran-Krieg bleibt zwar ungelöst, hatte aus Anlegersicht zuletzt aber seinen Schrecken ein Stück weit verloren.

USA: Moderate Verluste

Am US-Aktienmarkt haben am Freitag schwächere Wirtschaftsdaten die Anleger etwas skeptischer gestimmt. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Der Tech-Index Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 30.046 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 53.732 Punkte. Daraus resultiert eine Wochenbilanz von minus 0,6 Prozent. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 7.786 Zähler ins Wochenende, sodass sich auf die Woche gesehen ein Plus von 0,4 Prozent ergibt.

Asien: Gewinne

Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag flächendeckend zugelegt. Am japanischen Markt ging es nach Daten zur Wirtschaftsentwicklung des Landes nur moderat nach oben. So hatte sich das Wachstum in den drei Monaten bis Ende Juni unerwartet verlangsamt. Der Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 1,2 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,8 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 68.976 + 0,38 Prozent Hang Seng 25.569 + 1,80 Prozent CSI 300 4.723 + 1,23 Prozent Kospi 6.977 + 2,42 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,31 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,12 + 0,012 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,68 - 0,016 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 88,61 Dollar + 0,09 Dollar WTI 82,21 Dollar - 0,19 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SFC ENERGY AUF 27,50 (24,00) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 163 (158) EUR - 'BUY'

- EXANE BNP NIMMT VONOVIA MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 19 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 88 (93) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 105 (102) EUR - 'SELL'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1350 (1300) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 52 (46) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 252 (240) EUR - 'SECTOR PERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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