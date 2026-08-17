DAX® - Höchster Wochenschlusskurs der Historie

In der vergangenen Woche zeigte der DAX® eine unterdurchschnittliche Handelsspanne von lediglich 330 Punkten. Dennoch gelang dem Aktienbarometer ein neues Rekordlevel (26.574 Punkte) sowie der höchste Wochenschlusskurs der Historie – beides sind aus technischer Sicht konstruktive Signale. Letztere kommen aktuell auch von Indikatorenseite. So liegt beispielsweise die Relative Stärke (Levy) mit einem Wert von 1,075 wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1. Gleichzeitig ist der trendfolgende MACD dem Beispiel der RSL gefolgt, indem der Abwärtstrend seit 2025 zu den Akten gelegt wurde. Per Saldo stimmen die Rahmenbedingungen und lassen auf eine Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung hoffen. Aus dem auf Tagesbasis vorliegenden „rounding bottom“ ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von 27.300 Punkten, welches bestens mit der Trendlinie (akt. bei 27.259 Punkten) harmoniert, die diverse Hochs seit 2019 verbindet (siehe Chart). Wenn man die Kursentwicklung seit Jahresbeginn als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert, dann ergibt sich daraus sogar ein langfristiges Kursziel von 28.100 Punkten. Damit dieses Ziel nicht zur Utopie wird, sollten die Ausbruchsmarken bei 25.900 bzw. spätestens 25.500 Punkten in Zukunft nicht mehr unterschritten werden.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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