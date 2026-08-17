Dax höher erwartet - Geopolitik im Blick

Frankfurt, ⁠17. Aug (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag war der deutsche ‌Leitindex 0,5 Prozent höher bei 26.440,31 Punkten ins Wochenende gegangen, ein neuer Rekord blieb jedoch aus. ⁠Andere ⁠europäische Aktienmärkte und die Wall Street hatten indes niedriger geschlossen. Für fallende Kurse sorgten Gewinnmitnahmen und überraschend schwache US-Konjunkturdaten.

Zum Wochenstart blicken die Anleger erneut auf die Geopolitik. Hochrangige US-Gesandte wollen ‌am Montag mit dem israelischen ‌Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammentreffen, um über den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zu beraten. Bereits am ⁠Sonntag kamen die Abgesandten Jared Kushner und Nikolaj ‌Mladenow in Kairo mit ⁠Vermittlern aus Ägypten, Katar und der Türkei zusammen, wie aus Diplomatenkreisen verlautete.

Das iranische Parlament billigte am Sonntag zudem den Entwurf für ‌ein Gesetz, das ⁠Kontakte zu ausländischen Medien und ⁠Institutionen drastisch einschränken und unter Strafe stellen soll. Dazu gehören US-amerikanische oder israelische Medien sowie von diesen Ländern finanzierte Sender.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 26.440,31

EuroStoxx50 6.539,59

EuroStoxx50-Future 6.557,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 53.732,41 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.785,76 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 68.925,96 +0,3%

Shanghai 3.960,19 +0,8%

Hang Seng 25.508,02 +1,6%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)