Deutsche Telekom kauft in Polen Fiberhost und Inea von Macquarie
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom verstärkt ihr Geschäft in Polen mit zwei Zukäufen. Der Dax -Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Montag mit dem Vermögensverwalter Macquarie auf die Übernahme von 100 Prozent an dem polnischen Open-Access-Festnetzbetreiber Fiberhost sowie des Anbieters von Breitband- und TV-Diensten Inea. Der Deal bewertet die beiden Unternehmen laut Mitteilung mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund einer Milliarde Euro.
Das Geschäft ermögliche es T-Mobile Polska, sein 5G-Netz und Festnetz-Breitbandgeschäft in Polen zu erweitern: Das Glasfasernetz von Fiberhost erreicht den Angaben zufolge 1,4 Millionen Haushalte und Inea hat mehr als 300.000 Kunden./err/lew/mis
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