Drohnen-Startup Helsing will mit Rakuten-Hilfe auf japanischen Markt

Tokio, 17. ⁠Aug (Reuters) - Das deutsche Drohnen-Startup Helsing will sein System HX-2 an die japanische Armee verkaufen und hat sich dafür Insidern zufolge Unterstützung vom japanischen Internetkonzern Rakuten ‌geholt. Ein Helsing-Sprecher sagte, die Regierung in Tokio habe eine vorläufige Vereinbarung für das System unterzeichnet. Das ⁠Geschäft ⁠sei durch einen lokalen Vermittler möglich gemacht worden. Um wen es sich dabei handelt, ließ der Sprecher offen. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen sagten, Helsing arbeite mit dem Internet-Finanzierer Rakuten zusammen.

Rakuten-Chef ‌Hideaki Mukai sagte, eine stärkere Einbindung ‌von Startups in die japanische Rüstungsbranche sei eine wichtige Chance, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu verbessern. ⁠Helsing nannte er dabei nicht konkret. Rakuten setze seine ‌Erfahrung und seine Möglichkeiten ⁠ein, um Startups und staatliche Stellen miteinander in Kontakt zu bringen. Zuerst hatte die Wirtschaftszeitung Nikkei am Freitag über das Geschäft berichtet.

Rakuten ist ‌ein japanisches Internetunternehmen, das ⁠unter anderem Online-Marktplätze und ⁠eine eigene Bank betreibt. Einem der Insider zufolge strebt der Konzern an, ausländischen Rüstungsunternehmen den Zugang zum japanischen Markt zu ebnen. So hat Rakuten zuletzt dem ukrainischen Drohnen-Softwarehersteller Swarmer geholfen, sein System dem japanischen Militär vorzustellen.

(Bericht von John Geddie, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)