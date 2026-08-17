EQS-AFR: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



17.08.2026 / 09:44 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypo-wohnbaubank.at/PDF/Halbjahresbericht-2026_WBB.pdf

17.08.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft Brucknerstraße 8 1043 Wien Österreich Internet: https://www.hypo-wohnbaubank.at/ LEI Code: 5299003LP3FEIX2HYD09

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