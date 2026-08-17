EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 14:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 17. August 2026 – Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurde eine Anzahl von 695.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
10.08.202638.93151,4858XETA
10.08.202613.22751,4354TQEX
10.08.202650.49551,4590CEUX
10.08.20267.34751,5178AQEU
11.08.202673.35751,3283XETA
11.08.202612.77051,2615TQEX
11.08.202654.56051,3046CEUX
11.08.20269.31351,2938AQEU
12.08.202651.06551,3078XETA
12.08.202613.72451,2734TQEX
12.08.202653.63351,2928CEUX
12.08.20266.57851,2833AQEU
13.08.202644.86650,2759XETA
13.08.202614.91950,3299TQEX
13.08.202656.03450,3022CEUX
13.08.20264.18150,2940AQEU
14.08.202680.73450,6054XETA
14.08.202619.56850,6139TQEX
14.08.202680.44450,6337CEUX
14.08.20269.25450,5336AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 1.240.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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