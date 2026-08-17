EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 13:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
17. August 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden insgesamt 900.269 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
10.08.2026167.80955,03409.235.200,51Xetra
10.08.2026165.38255,02929.100.839,15CBOE Europe (CEUX)
10.08.202630.95955,00931.703.032,92Turquoise Europe (TQEX)
10.08.202635.85055,01751.972.377,38Aquis Europe (AQEU)
11.08.202659.98855,32333.318.734,12Xetra
11.08.202657.79755,30873.196.676,93CBOE Europe (CEUX)
11.08.202611.29855,3052624.838,15Turquoise Europe (TQEX)
11.08.202612.22855,3178676.426,06Aquis Europe (AQEU)
12.08.202646.45055,33572.570.343,27Xetra
12.08.202646.39255,33972.567.319,36CBOE Europe (CEUX)
12.08.202613.10955,3377725.421,91Turquoise Europe (TQEX)
12.08.20266.17455,3213341.553,71Aquis Europe (AQEU)
13.08.202649.84055,37772.760.024,57Xetra
13.08.202639.67055,36662.196.393,02CBOE Europe (CEUX)
13.08.202613.85955,3893767.640,31Turquoise Europe (TQEX)
13.08.202610.26155,3298567.739,08Aquis Europe (AQEU)
14.08.202650.27255,16062.773.033,68Xetra
14.08.202655.85755,15383.080.725,81CBOE Europe (CEUX)
14.08.202616.52355,1920911.937,42Turquoise Europe (TQEX)
14.08.202610.55155,1316581.693,51Aquis Europe (AQEU)
Gesamt900.269
 		55,174649.671.950,87
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 900.269 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

2383986 17.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sheute, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Garantiert ist nur eine geringe Rendite15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen