EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.08.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche
|Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
|Aktienrückkauf – 1. Zwischenbericht
|Im Zeitraum vom 11.08.2026 bis einschließlich 14.08.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 83.900 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.
|Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
|Datum
|Handelsplatz
|Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|11.08.2026
|XETRA
|17.450
|64,7273
|12.08.2026
|XETRA
|17.450
|64,7807
|13.08.2026
|XETRA
|24.500
|65,0408
|14.08.2026
|XETRA
|24.500
|64,8847
|
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).
Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.
|Düsseldorf, 17.08.2026
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Der Vorstand
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2384030 17.08.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Börse Stuttgart: Cisco fällt, Rheinmetall Rekordauftragseingang, Bayer Roundup14. Aug. · Börse Stuttgart
Technologie- und RüstungsunternehmenAuftragsboom bei Vincorion treibt Aktie und Rüstungsbranche an13. Aug. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista