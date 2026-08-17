EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 10. August 2026 bis 14. August 2026

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.08.2026 / 11:10 CET/CEST

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Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1

Neubiberg, 17. August 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 10. August 2026 bis 14. August 2026 /

1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 640.634 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

Date Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 10. August.2026 91.500 63,9182 Xetra 11. August.2026 100.000 63,1865 Xetra 12. August.2026 133.000 64,4334 Xetra 13. August.2026 116.134 62,6641 Xetra 14. August.2026 200.000 62,3355 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 640.634 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com LEI Code: TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

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