EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 10. August 2026 bis 14. August 2026
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Wöchentliche Zwischenmeldung 1

Neubiberg, 17. August 2026

Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 1 vom 10. August 2026 bis 14. August 2026 /
1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 640.634 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026

DateAggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
10. August.202691.50063,9182Xetra
11. August.2026100.00063,1865Xetra
12. August.2026133.00064,4334Xetra
13. August.2026116.13462,6641Xetra
14. August.2026200.00062,3355Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 640.634 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
LEI Code:TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
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