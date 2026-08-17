EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.08.2026 / 10:32 CET/CEST
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IVU Traffic Technologies AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 10. Zwischenmeldung
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 10.08.2026 bis einschließlich 14.08.2026 insgesamt 16.103 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 24,5408 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)
|Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
|10.08.2026
|3.133
|24,4132
|11.08.2026
|3.150
|24,5266
|12.08.2026
|3.256
|24,5099
|13.08.2026
|3.265
|24,6213
|14.08.2026
|3.299
|24,6264
|Summe
|16.103
|24,5408
1
ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 126.503 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.
Berlin, 17. August 2026
Der Vorstand
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.ivu.de
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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