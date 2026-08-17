EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IVU Traffic Technologies AG / Aktienrückkaufprogramm
IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 10:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

IVU Traffic Technologies AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 – 10. Zwischenmeldung

Die IVU Traffic Technologies AG hat im Zeitraum vom 10.08.2026 bis einschließlich 14.08.2026 insgesamt 16.103 Stückaktien der Gesellschaft zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 24,5408 EUR im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 08.06.2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtvolumen zurück-
erworbener Aktien (Stück)		Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)1
10.08.20263.13324,4132
11.08.20263.15024,5266
12.08.20263.25624,5099
13.08.20263.26524,6213
14.08.20263.29924,6264
Summe16.10324,5408

1

ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 10.06.2026 durch die IVU Traffic Technologies AG erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 126.503 Stück. Der Erwerb der Aktien der IVU Traffic Technologies AG erfolgt auf Basis der Ad-hoc-Mitteilung vom 08.06.2026 durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.com/de unter der Rubrik Investor Relations/IVU-Aktie abrufbar.

Berlin, 17. August 2026

Der Vorstand

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Internet:www.ivu.de
LEI Code:3912003JRJW9PA9BPQ22
Ende der MitteilungEQS News-Service

2383966 17.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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