EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 27.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 145.500 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
10.08.20262.2670,00%91,6463207.762AQEU
10.08.20266.6000,00%91,6074604.609CEUX
10.08.20262.0770,00%91,5872190.227TQEX
10.08.202618.1560,01%91,63121.663.656XETA
11.08.20263.6730,00%91,4009335.716AQEU
11.08.20266.2640,00%91,1923571.229CEUX
11.08.20261.7830,00%91,2048162.618TQEX
11.08.202617.3800,01%91,23161.585.605XETA
12.08.20263.5780,00%90,0070322.045AQEU
12.08.20265.9550,00%89,9705535.774CEUX
12.08.20262.6930,00%89,8965242.091TQEX
12.08.202616.8740,01%89,97201.518.188XETA
13.08.20262.9440,00%89,1322262.405AQEU
13.08.20267.5710,01%89,0395674.118CEUX
13.08.20261.6690,00%89,1777148.838TQEX
13.08.202616.9160,01%89,01671.505.806XETA
14.08.20263.4490,00%89,4136308.388AQEU
14.08.20266.8190,00%89,3839609.509CEUX
14.08.20262.4380,00%89,3135217.746TQEX
14.08.202616.3940,01%89,35751.464.927XETA
Gesamt145.5000,10%90,249213.131.257 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 14. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.386.344 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 17. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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