EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.08.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 27.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 145.500 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 10.08.2026 2.267 0,00% 91,6463 207.762 AQEU 10.08.2026 6.600 0,00% 91,6074 604.609 CEUX 10.08.2026 2.077 0,00% 91,5872 190.227 TQEX 10.08.2026 18.156 0,01% 91,6312 1.663.656 XETA 11.08.2026 3.673 0,00% 91,4009 335.716 AQEU 11.08.2026 6.264 0,00% 91,1923 571.229 CEUX 11.08.2026 1.783 0,00% 91,2048 162.618 TQEX 11.08.2026 17.380 0,01% 91,2316 1.585.605 XETA 12.08.2026 3.578 0,00% 90,0070 322.045 AQEU 12.08.2026 5.955 0,00% 89,9705 535.774 CEUX 12.08.2026 2.693 0,00% 89,8965 242.091 TQEX 12.08.2026 16.874 0,01% 89,9720 1.518.188 XETA 13.08.2026 2.944 0,00% 89,1322 262.405 AQEU 13.08.2026 7.571 0,01% 89,0395 674.118 CEUX 13.08.2026 1.669 0,00% 89,1777 148.838 TQEX 13.08.2026 16.916 0,01% 89,0167 1.505.806 XETA 14.08.2026 3.449 0,00% 89,4136 308.388 AQEU 14.08.2026 6.819 0,00% 89,3839 609.509 CEUX 14.08.2026 2.438 0,00% 89,3135 217.746 TQEX 14.08.2026 16.394 0,01% 89,3575 1.464.927 XETA Gesamt 145.500 0,10% 90,2492 13.131.257

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 14. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.386.344 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 17. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

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