EQS-DD: 1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
EQS Group · Uhr
1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.08.2026 / 17:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|United Internet AG
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|
Person steht in enger Beziehung zu:
Ralph Dommermuth, Vorstand
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|1&1 AG
|b)
|LEI
|5299003VKVDCUPSS5X23
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Kennung
|
Aktie
ISIN: DE0005545503
|b)
|Art des Geschäfts
|Interessewahrende Order zum Kauf von insgesamt bis zu 6.000.000 Aktien der 1&1 AG zu marktschonenden Konditionen im Zeitraum von 17. August 2026 bis 30. Juni 2027.
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
Volumen
nicht bezifferbar
nicht bezifferbar
|d)
|Aggregierte Informationen
Aggregiertes Volumen
Preis
|
nicht bezifferbar
nicht bezifferbar
|e)
|Datum des Geschäfts
|17.08.2026; UTC+2
|f)
|Ort des Geschäfts
|Börse bzw. außerhalb eines Handelsplatzes
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106674 17.08.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige VolatilitätDepotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sheute, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista