EQS-DD: ALLGEIER SE: Carl Georg Dürschmidt, Verkauf von 16.000 Aktien an der Allgeier SE an Lantano Beteiligungen GmbH

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.08.2026 / 12:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Carl Georg
Nachname(n):Dürschmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ALLGEIER SE

b) LEI

529900IQAYRZIGKOJL63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2GS633

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 16.000 Aktien an der Allgeier SE an Lantano Beteiligungen GmbH

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,20 EUR259.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,20 EUR259.200,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet:http://www.allgeier.com
LEI Code:529900IQAYRZIGKOJL63
Ende der MitteilungEQS News-Service

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