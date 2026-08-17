EQS-DD: ALLGEIER SE: Carl Georg Dürschmidt, Verkauf von 16.000 Aktien an der Allgeier SE an Lantano Beteiligungen GmbH
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.08.2026 / 12:32 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Carl Georg
|Nachname(n):
|Dürschmidt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ALLGEIER SE
b) LEI
|529900IQAYRZIGKOJL63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GS633
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von 16.000 Aktien an der Allgeier SE an Lantano Beteiligungen GmbH
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,20 EUR
|259.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,20 EUR
|259.200,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ALLGEIER SE
|Montgelasstr. 14
|81679 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.allgeier.com
|LEI Code:
|529900IQAYRZIGKOJL63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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