EQS-DD: ALLGEIER SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Kauf von 16.000 Aktien an der Allgeier SE von Herrn Carl Georg Dürschmidt
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.08.2026 / 12:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Lantano Beteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Carl Georg
|Nachname(n):
|Dürschmidt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ALLGEIER SE
b) LEI
|529900IQAYRZIGKOJL63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GS633
b) Art des Geschäfts
|Kauf von 16.000 Aktien an der Allgeier SE von Herrn Carl Georg Dürschmidt
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,20 EUR
|259.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,20 EUR
|259.200,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ALLGEIER SE
|Montgelasstr. 14
|81679 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.allgeier.com
|LEI Code:
|529900IQAYRZIGKOJL63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106668 17.08.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige VolatilitätDepotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sheute, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista