EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.08.2026 / 09:06 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|James
|Nachname(n):
|Muir
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PATRIZIA SE
b) LEI
|5299002NZCMF1NIHZ018
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PAT1AG3
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,514 EUR
|20.475,65 EUR
|7,514 EUR
|40.335,15 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,5140 EUR
|60.810,8000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|London Stock Exchange MTF
|MIC:
|XLOM
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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