EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.08.2026 / 09:03 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: James Nachname(n): Muir

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,51 EUR 60.778,43 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,51 EUR 60.778,43 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: London Stock Exchange MTF MIC: XLOM

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA SE Fuggerstraße 20 86150 Augsburg Deutschland Internet: www.patrizia.ag LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018

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