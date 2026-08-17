EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.08.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Franz
Nachname(n):Weinberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Sixt SE

b) LEI

5299004ZME6CSBR7WP07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007231334

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
61,00 EUR2.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
61,0000 EUR2.440,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Internet:http://ir.sixt.eu
LEI Code:5299004ZME6CSBR7WP07
Ende der MitteilungEQS News-Service

106656 17.08.2026 CET/CEST

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