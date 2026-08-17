EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.08.2026 / 09:50 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Franz Nachname(n): Weinberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Sixt SE

b) LEI

5299004ZME6CSBR7WP07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007231334

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 60,80 EUR 98.009,6 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 60,8000 EUR 98.009,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach i. Isartal Deutschland Internet: http://ir.sixt.eu LEI Code: 5299004ZME6CSBR7WP07

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