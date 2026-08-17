EQS-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 2. Zwischenmeldung
EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 2. Zwischenmeldung
17.08.2026 / 10:35 CET/CEST
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Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung(EU) Nr.596/2014 und
Art.2 Abs.3 der Delegierten Verordnung(EU) Nr.2016/1052
Trostberg, 17. August 2026
2. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschließlich 14. August 2026 wurden insgesamt 33.839 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/2026 erworben, dessen Beginn am 03. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 53.995 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen:
|Handelsdatum
|Gesamtzahl
Aktien
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1
|Aggregiertes
Volumen (EUR)1
|10.08.2026
|6.683
|157,48
|1.052.446,10
|11.08.2026
|6.807
|157,25
|1.070.379,80
|12.08.2026
|7.099
|159,83
|1.134.633,30
|13.08.2026
|7.852
|160,38
|1.259.325,20
|14.08.2026
|5.398
|163,57
|882.953,80
|Σ
|33.839
|159,70
|5.399.738,20
1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen
Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.
Alzchem Group AG
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17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Deutschland
|Telefon:
|+498621862888
|Fax:
|+49862186502888
|E-Mail:
|ir@alzchem.com
|Internet:
|www.alzchem.com
|ISIN:
|DE000A2YNT30
|WKN:
|A2YNT3
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
|LEI Code:
|8945004EL7WZK3ERG181
|EQS News ID:
|2383956
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