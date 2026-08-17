EQS-News: FlexPatio startet in Deutschland: Intelligente Pergolen für ganzjähriges Outdoor Living

EQS-News: FlexPatio / Schlagwort(e): Miscellaneous

FlexPatio startet in Deutschland: Intelligente Pergolen für ganzjähriges Outdoor Living



17.08.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BREMEN, Deutschland, 17. August 2026 /PRNewswire/ -- Der deutsche Garten entwickelt sich zunehmend zu einer Erweiterung des Wohnraums. Ob entspannte Familienabende, gemeinsames Essen mit Freunden oder ruhige Stunden im eigenen Garten – immer mehr Hausbesitzer möchten ihre Terrasse nicht nur saisonal, sondern über das ganze Jahr hinweg nutzen.

Flexpatio

Doch wechselhafte Wetterbedingungen mit starkem Regen, Wind, intensiver Sonneneinstrahlung und saisonalen Temperaturschwankungen stellen klassische Outdoor-Lösungen vor große Herausforderungen.

Heute gibt FlexPatio seinen offiziellen Markteintritt in Deutschland bekannt und bringt seine intelligenten motorisierten Pergolen auf den deutschen Markt. Mit einer Kombination aus modernem Design, smarter Technologie und langlebiger Konstruktion bietet FlexPatio eine neue Möglichkeit, Außenbereiche komfortabler, flexibler und wetterunabhängiger zu gestalten.

Outdoor Living neu definiert: Die Terrasse wird zum zusätzlichen Wohnraum

Traditionelle Terrassenüberdachungen bieten häufig nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Anpassung an wechselnde Wetterbedingungen. Feste Dächer verhindern eine flexible Steuerung von Licht und Luftzirkulation, während klassische Markisen bei starkem Wind oder intensiven Niederschlägen schnell an ihre Grenzen kommen.

FlexPatio verfolgt einen modernen Ansatz: Eine intelligente Pergola, die sich aktiv an die Umgebung anpasst.

Dank des motorisierten Lamellensystems können Hausbesitzer die Aluminiumlamellen bequem per Fernbedienung oder intelligenter Steuerung öffnen, schließen und individuell ausrichten. So lassen sich Sonnenlicht, Schatten und Belüftung jederzeit nach persönlichen Bedürfnissen regulieren.

Bei Regen schließen die Lamellen vollständig und das integrierte Entwässerungssystem führt Wasser kontrolliert über die stabilen Pfosten ab. Dadurch entsteht ein geschützter Außenbereich, der unabhängig von der Wetterlage genutzt werden kann.

Entwickelt für europäische Wetterbedingungen: Hochwertige Materialien und langlebige Konstruktion

Deutschland stellt besondere Anforderungen an Outdoor-Konstruktionen. Von heißen Sommertagen über starke Herbstwinde bis hin zu winterlichen Bedingungen müssen moderne Terrassenlösungen zuverlässig und langlebig sein.

Die FlexPatio Pergolen wurden mit einer robusten Aluminiumstruktur und hochwertigen Materialien entwickelt, um langfristige Stabilität und Widerstandsfähigkeit im Außenbereich zu gewährleisten.

Die Konstruktion verwendet stranggepresstes Aluminium mit fortschrittlichem Korrosionsschutz und ist speziell für den dauerhaften Einsatz im Freien ausgelegt. Ergänzt durch wettergeschützte elektrische Komponenten und eine hochwertige Verarbeitung bietet FlexPatio eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Garten- und Terrassenbereiche.

Um Kunden zusätzliche Sicherheit zu geben, bietet FlexPatio eine 10-jährige Strukturgarantie auf seine Pergolen.

Smarte Technologie für mehr Komfort im eigenen Garten

Eine moderne Outdoor-Lösung sollte nicht nur schützen, sondern auch den Alltag einfacher machen.

Die FlexPatio Systeme bieten integrierte Funktionen für ein komfortables Outdoor-Erlebnis:

intelligente Steuerungsmöglichkeiten für die Lamellen

integrierte LED-Beleuchtung

wettergeschützte Stromanschlüsse

optionale Seitenbeschattung und Sichtschutzlösungen

flexible Erweiterungsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen

Alle technischen Komponenten sind dezent integriert, sodass Funktionalität und modernes Design miteinander verbunden werden. Das Ergebnis ist ein hochwertiger Außenbereich ohne sichtbare Kabel oder unnötige Installationskompromisse.

Flexible Lösungen für unterschiedliche deutsche Wohnsituationen

Jede Terrasse und jeder Garten ist einzigartig. Deshalb bietet FlexPatio verschiedene Größenoptionen und individuelle Konfigurationsmöglichkeiten, um unterschiedliche architektonische Anforderungen zu erfüllen.

Ob moderne Stadtterrasse, großzügiger Familiengarten oder hochwertiger Outdoor-Bereich – die modulare Konstruktion ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Grundstückssituationen.

Durch das durchdachte Montagesystem eignet sich die Lösung sowohl für erfahrene Heimwerker als auch für Kunden, die eine professionelle Installation bevorzugen.

Internationale Erfahrung trifft auf deutschen Markt

Der Markteintritt in Deutschland ist ein weiterer Schritt in der internationalen Expansion von FlexPatio. In Nordamerika hat sich die Marke bereits als Anbieter hochwertiger motorisierter Pergolen etabliert und unterstützt Hausbesitzer dabei, ihre Außenbereiche komfortabler und vielseitiger zu gestalten.

„Unser Ziel ist es, deutschen Hausbesitzern eine neue Möglichkeit zu bieten, ihren Außenbereich ganzjährig zu genießen", sagt das FlexPatio Team.

„Eine Terrasse sollte nicht vom Wetter abhängig sein. Mit intelligenter Technologie, langlebigen Materialien und einem modernen Design möchten wir Menschen dabei unterstützen, ihren Garten als echten Teil ihres Zuhauses zu erleben."

Über FlexPatio

FlexPatio ist ein internationaler Anbieter moderner Outdoor-Living-Lösungen mit Fokus auf intelligente motorisierte Pergolen. Das Unternehmen verbindet innovative Technologie, hochwertige Materialien und durchdachtes Design, um Außenbereiche in komfortable Erweiterungen des Wohnraums zu verwandeln.

Nach erfolgreicher Expansion in Nordamerika erweitert FlexPatio seine Präsenz nun auf den deutschen Markt und bietet Hausbesitzern neue Möglichkeiten für wetterunabhängiges und komfortables Outdoor Living.

Pressekontakt:

FlexPatio Deutschland

Website: www.flexpatio.de

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/flexpatio-startet-in-deutschland-intelligente-pergolen-fur-ganzjahriges-outdoor-living-302842200.html

17.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2383944 17.08.2026 CET/CEST