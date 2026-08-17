EQS-News: HIVE-Tochter BUZZ HPC unterzeichnet Vertrag über KI-Cloud-Dienstleistungen im Wert von 350 Millionen Dollar mit Investment-Grade-Unternehmenskunden

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HIVE-Tochter BUZZ HPC unterzeichnet Vertrag über KI-Cloud-Dienstleistungen im Wert von 350 Millionen Dollar mit Investment-Grade-Unternehmenskunden



17.08.2026 / 14:19 CET/CEST

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HIVE-Tochter BUZZ HPC unterzeichnet Vertrag über KI-Cloud-Dienstleistungen im Wert von 350 Millionen Dollar mit Investment-Grade-Unternehmenskunden

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025 dar.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. – 17. August 2026) – HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“) gab heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. („BUZZ HPC“) bekannt, dass das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag über GPU-Cloud-Dienstleistungen mit einem Investment-Grade-Unternehmenskunden unterzeichnet hat (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Der Vertrag hat über fünf Jahre einen Gesamtvertragswert („TCV“) von rund 350 Millionen Dollar und führt zu einem Anstieg des annualisierten Umsatzes („ARR

1

“) um rund 70 Millionen Dollar. Damit beläuft sich der annualisierte Gesamtumsatz von BUZZ HPC auf rund 180 Millionen Dollar, bestehend aus rund 35 Millionen Dollar an derzeit aktivem, realisiertem ARR und rund 145 Millionen Dollar an vertraglich vereinbartem ARR, der voraussichtlich bis zum vierten Quartal 2026 anlaufen wird. Es wird erwartet, dass der Vertrag attraktive langfristige Erträge und einen bedeutenden wiederkehrenden Cashflow generieren wird, sobald der Cluster vollständig bereitgestellt ist.

Im Rahmen der Vereinbarung wird BUZZ HPC einen dedizierten KI-Infrastruktur-Cluster liefern, der aus 2.016 NVIDIA Blackwell Ultra-GPUs in

NVIDIA GB300 NVL72

-Rack-Scale-Systemen besteht, die über

NVIDIA Quantum

-X800

InfiniBand

-Netzwerkverbindungen miteinander verbunden sind und von der Hochleistungsspeicherplattform von VAST Data unterstützt werden. Das System wird gemäß der Referenzarchitektur von NVIDIA konzipiert, um groß angelegtes KI-Training, Inferenz und anspruchsvolle Unternehmens-Workloads zu unterstützen.

Der Cluster soll noch in diesem Jahr in der „Bell AI Fabric“-Anlage in Merritt, British Columbia, in Betrieb genommen werden. Die Anlage in Merritt wird zu 100 % mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft betrieben und nutzt fortschrittliche Flüssigkeitskühlung im geschlossenen Kreislauf, wodurch der laufende Wasserverbrauch für die Kühlung entfällt und das Engagement von BUZZ HPC für die Bereitstellung einer nachhaltigen, leistungsstarken KI-Recheninfrastruktur untermauert wird.

Beschleunigung des Wachstums der KI-Cloud von BUZZ HPC

Der neue Vertrag stellt einen weiteren bedeutenden Schritt bei der raschen Expansion der KI-Cloud-Plattform von BUZZ HPC dar und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, groß angelegte, langfristige Verträge mit erstklassigen Kunden abzuschließen.

Die Laufzeit von fünf Jahren verschafft BUZZ HPC langfristige Vertragsumsatzsicherheit und unterstützt gleichzeitig die Strategie des Unternehmens, ein Portfolio an hochleistungsfähiger, beschleunigter Recheninfrastruktur aufzubauen, das den Anforderungen der kanadischen Regierung im KI-Bereich, globaler Unternehmen sowie führender internationaler KI-Organisationen gerecht wird.

Das dedizierte Cluster wird anspruchsvolle KI-Trainings- und Inferenz-Workloads unterstützen und dabei das Know-how von BUZZ HPC in den Bereichen NVIDIA-beschleunigtes Rechnen, Hochleistungsnetzwerke, Unternehmensspeicher und KI-Cloud-Infrastruktur nutzen.

Attraktive langfristige Vertragsbedingungen

Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die mit der Bereitstellung verbundenen Investitionsausgaben (einschließlich des beschleunigten Rechenclusters sowie aller damit verbundenen Hardware- und Servicegarantien) auf insgesamt rund 185 Millionen Dollar belaufen werden. Das Unternehmen erhält vom Kunden eine Vorauszahlung in Höhe von etwa 10 % des gesamten Vertragswerts von 350 Millionen Dollar. Die Vorauszahlung in Höhe von rund 35 Millionen Dollar soll zusammen mit den zuvor von HIVE angekündigten Finanzierungsinitiativen und einer zusätzlichen Ausrüstungsfinanzierung die Bereitstellung unterstützen und die Kapitalstruktur des Unternehmens optimieren.

Nach Abschluss des Projekts wird HIVE das Eigentum an der NVIDIA-KI-Infrastruktur behalten und damit einen langlebigen strategischen Vermögenswert schaffen, der das Potenzial für kontinuierliche Cashflows birgt. Der Fünfjahresvertrag wird voraussichtlich eine attraktive Rendite auf das investierte Kapital liefern, mit bedeutendem Aufwärtspotenzial durch den fortbestehenden Besitz. Dieser Wert wird durch die lange Nutzungsdauer der beschleunigten NVIDIA-Recheninfrastruktur getrieben, die durch branchenführenden Durchsatz pro Watt und niedrigste Token-Kosten ermöglicht wird.

Die NVIDIA-Infrastruktur für beschleunigtes Rechnen wird voraussichtlich im vierten Kalenderquartal dieses Jahres geliefert und in Betrieb genommen; zu diesem Zeitpunkt wird der tägliche Umsatz von HIVE im HPC/KI-Bereich bei etwa 500.000 Dollar liegen.

Nachhaltige KI-Infrastruktur

Die KI-Cloud-Strategie von BUZZ HPC kombiniert modernste Rechenleistung mit dem Zugang zu einer nachhaltigen Energieinfrastruktur.

Der Betrieb in Merritt wird vollständig mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft arbeiten und dabei eine geschlossene Direktflüssigkeitskühlung nutzen, die darauf ausgelegt ist, die Energieeffizienz zu maximieren, ohne dass für die Kühlung ein kontinuierlicher Wasserverbrauch erforderlich ist.

Durch die Kombination von erneuerbarer Energie, fortschrittlicher Kühltechnologie und NVIDIA-beschleunigter Rechenleistung baut BUZZ HPC eine KI-Infrastruktur auf, die sowohl die Leistung als auch die Nachhaltigkeit bietet, die von Unternehmens- und KI-Kunden zunehmend gefordert werden.

Kommentar der Geschäftsleistung

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE Digital Technologies, sagte:

„Vor einem Jahr konzentrierte sich unser Team darauf, die ASIC-Rechenleistung von HIVE und die Präsenz in Tier-I-Rechenzentren um über 300 % rasch zu skalieren. Heute wenden wir dieselbe Disziplin und Umsetzungsstärke auf die Skalierung unserer GPU-basierten KI-Infrastruktur an.

Ich bin sehr zufrieden mit der Teamarbeit und der Umsetzung durch Aydin Kilic und Craig Tavares sowie dem gesamten HIVE- und BUZZ-Team, während wir unsere KI-Strategie weiter ausbauen. Diese neue Fünfjahresvereinbarung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Mit einer Kapazität von rund 400 MW in Kanada für den Ausbau von Tier-III-Rechenzentren haben wir das Potenzial, in den nächsten zwei Jahren über 120.000 GPUs in Betrieb zu nehmen.

Was mich am meisten begeistert, ist die Synergie zwischen unseren beiden Geschäftsbereichen. Ganz gleich, ob wir ASIC-Chips für Tier-I-Rechenzentren oder GPU-Chips für KI einsetzen – unsere Kernkompetenz bleibt dieselbe: die Sicherung erneuerbarer Energie, der Bau von Hochleistungsrechenzentren und die Umwandlung dieser Energie in wertvolle Rechenleistung. Wir sind überzeugt, dass diese Zwei-Säulen-Strategie HIVE gut für die nächste Generation der digitalen Infrastruktur positioniert.“

Aydin Kilic, President und Chief Executive Officer von HIVE Digital Technologies, sagte:

„Wir freuen uns, diese Vereinbarung bekannt zu geben, während wir unser Jahresendziel von 200 Millionen Dollar an ARR für unser GPU-Cloud-Geschäft mit Schwung angehen. Die Laufzeit von fünf Jahren, die erwarteten stabilen Cashflows von einem Unternehmenskunden mit Investment-Grade-Rating und die Vorauszahlung in Höhe von etwa 10 % des Gesamtvertragswerts sorgen für ein attraktives wirtschaftliches Profil und Renditepotenzial bei diesem Projekt. Mit den Erlösen aus unserer zinslosen Wandelanleihe mit Fälligkeit im Juni 2026 lösen wir unsere Versprechen gegenüber dem Markt ein, diesen zweiten langfristigen Großauftrag für einen GPU-Cluster voranzutreiben. Zudem nutzen wir Fremdkapital, um den Kauf der GPUs zu finanzieren und so eine sehr starke interne Rendite zu erzielen.“

Craig Tavares, President und Chief Operating Officer von BUZZ High Performance Computing, sagte:

„Dieser Vertrag unterstreicht unsere Fähigkeit, groß angelegte KI-Infrastrukturprojekte konsequent umzusetzen und gleichzeitig langfristige, hochwertige Kunden zu gewinnen. Wir etablieren BUZZ rasch als einen der führenden kanadischen Anbieter von unabhängigen KI-Cloud-Lösungen und kombinieren dabei erstklassige NVIDIA-Infrastruktur mit strategischen Partnern wie Bell und VAST Data, um KI-Rechenleistung auf Unternehmensniveau im globalen Maßstab bereitzustellen.

Wir bauen weit mehr als nur GPU-Cluster; wir tragen dazu bei, eine nachhaltige KI-Zukunft zu gestalten. Dieser Meilenstein spiegelt die Geschwindigkeit und Disziplin wider, mit der unser Team weiterhin arbeitet, und stärkt gleichzeitig ein erstklassiges Partner-Ökosystem. Gemeinsam schaffen wir eine souveräne KI-Cloud-Plattform, die kanadischen und globalen Organisationen Zugang zu einer nachhaltigen, leistungsstarken Infrastruktur bietet, die für das KI-Zeitalter geschaffen wurde.“

Aufbau einer kanadischen KI-Cloud-Plattform mit globaler Reichweite

BUZZ HPC baut seine Position als führender kanadischer KI-Cloud-Anbieter weiterhin rasch aus und stellt Kunden in Kanada und weltweit eine unabhängige Infrastruktur für beschleunigtes Rechnen sowie KI-Cloud-Dienste für Unternehmen bereit.

Durch die Kombination von speziell entwickelter KI-Infrastruktur, erneuerbaren Energien, NVIDIA-beschleunigtem Computing, Hochleistungsnetzwerken und Cloud-Technologien für Unternehmen baut BUZZ HPC eine vertikal integrierte KI-Plattform auf, die darauf ausgelegt ist, die wachsende weltweite Nachfrage nach KI zu bedienen.

Die Vereinbarung unterstreicht einmal mehr die steigende Nachfrage nach der Infrastruktur von BUZZ HPC und die Fähigkeit des Unternehmens, seine wachsende KI-Plattform in langfristig vertraglich gesicherte Umsätze umzuwandeln.

Anmerkungen

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Der Begriff „ARR“ bezieht sich auf den auf Jahresbasis berechneten Run-Rate-Umsatz des Unternehmens. Je nach Kontext berechnet das Unternehmen den ARR durch: (i) Multiplikation des pro Woche erzielten Umsatzes mit 52 Wochen pro Jahr, (ii) Multiplikation des pro Tag erzielten Umsatzes mit 365 Tagen pro Jahr oder (iii) Multiplikation der Quartalsdaten mit vier Quartalen pro Jahr. Prognosen zum ARR sind möglicherweise als Indikator für zukünftige Ergebnisse unzuverlässig, da solche Prognosen in der Regel die Möglichkeit späterer Kündigungen, Rabatte oder Herabstufungen von Dienstleistungen nicht berücksichtigen.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur und errichtet und betreibt mit erneuerbaren Energien betriebene Rechenzentren, die Hochleistungs-KI-Computing unterstützen. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. stellt HIVE eine unabhängige KI-Cloud-Infrastruktur bereit. Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE kombiniert langlebige digitale Infrastruktur-Assets mit erneuerbaren Energien, um diversifizierte, langfristige Cashflows in den Bereichen KI-Infrastruktur und Digital-Asset-Mining zu generieren.

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

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Über BUZZ High Performance Computing Inc.

BUZZ High Performance Computing Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd., ist Kanadas führender Anbieter von unabhängigen KI-Cloud-Lösungen und stellt GPU-Infrastruktur für Unternehmen, KI-Cloud-Dienste sowie Hochleistungsrechenlösungen bereit. BUZZ entwirft, errichtet und betreibt fortschrittliche KI-Infrastruktur, die mit erneuerbarer Energie betrieben wird, und ermöglicht es Unternehmen, KI-Firmen, Regierungen, Forschungseinrichtungen und Innovatoren, fortschrittliche KI-Modelle in großem Maßstab zu trainieren, zu optimieren und einzusetzen. Durch die Kombination von speziell für diesen Zweck gebauten KI-Fabriken, Hochleistungsnetzwerken und Unternehmens-Cloud-Technologien baut BUZZ die digitale Infrastruktur auf, die die nächste Generation der künstlichen Intelligenz antreibt.

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buzzhpc.ai

.

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Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen bei der Lieferung oder Inbetriebnahme von Anlagen, Veränderungen der Kundennachfrage, das Kreditrisiko der Gegenparteien, Schwankungen bei den Strom- und Betriebskosten, Preisdruck durch den Wettbewerb, regulatorische Entwicklungen, die Verfügbarkeit von Kapital sowie geopolitische Bedingungen und andere damit verbundene Risiken, wie sie ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in dessen Einreichungen unter

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